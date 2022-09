Tennistavolo, via ai campionati: Cortemaggiore in campo con sei squadre

Sabato 1 e domenica 2 ottobre prenderanno il via i campionati a squadre di tennistavolo: sei le formazioni in campo per il tennistavolo Cortemaggiore impegnate in cinque campionati, due di serie nazionale, gli altri di serie regionale. L’esordio è in programma al palazzetto dello sport di Cortemaggiore e come tradizione il club magiostrino schiererà una folta pattuglia di giovani: Ilyass, Anass e Mohammed El Aazri, Pietro Calarco, Lorenzo e Francesco Armani, Dylan Baroni, Gabriele e Francesco Melilli, Andrea Bragadini, Francesco Guaragni, Filippo Rebecchi, Dylan Monteverdi e Giovanna Hu; a campionati avviati potranno esordire anche i giovani provenienti dai corsi della scuola di tennistavolo.

Per quanto riguarda i seniores saranno impiegati Nicolas Heis, Simone Dernini e Alessandro Ferrini – questi ultimi con il doppio ruolo di atleta e tecnico -, insieme a Roberto Negro, Nicolas Morandi, Angelo Melilli, Ioun Petru, Mihai Rubinescu, Michele Lombardi, Davide Minardi , Francesco Colombi, Michele Molinari, Luciano Grandi. A disposizione delle varie squadre anche Vincenzo Cattani. Come giudici arbitri: Ettore Dernini, Claudio Colombi, Marco Armani, Fausto Aldrigo, Riccardo Benaglia.

SABATO 1 OTTOBRE (ORE 16)

SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE – GIRONE F

TECO/CATTINA – FORTITUDO BOLOGNA

SERIE C-2 MASCHILE REGIONALE

TECO/FUMARA – VITTORINO DA FELTRE

SERIE D-1 MASCHILE REGIONALE

TECO/FUMARA – KEROTRANS VILLA D’ORO MODENA

SERIE D-2 MASCHILE REGIONALE

TECO/FUMARA – VITTORINO DA FELTRE

SERIE D-3 MASCHILE REGIONALE

TECO/FUMARA – VITTORINO DA FELTRE

DOMENICA 2 OTTOBRE (ORE 15)

SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE – GIRONE D

TECO/FUMARA – CUS BERGAMO