Terza età, il 27 settembre visita guidata alla chiesa di San Giovanni in Canale

La chiesa di San Giovanni in Canale sarà la meta della prossima visita guidata dedicata alla terza età, che l’Ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza ha programmato per martedì 27 settembre. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere in modo più approfondito la storia di questo edificio religioso, fondato dai frati Domenicani intorno al 1200 al centro dell’antico sistema idrico a servizio della città, da cui la chiesa di San Giovanni prende il nome “in canale”. Il grandioso impianto gotico a tre navate, i numerosi monumenti sepolcrali e la tela con la “Salita al Calvario”, opera di Gaspare Landi, sono alcuni dei dettagli architettonici e artistici che sveleranno la ricchezza storica di questo luogo.

Come sempre è necessario iscriversi, fino a esaurimento dei posti disponibili: le adesioni saranno raccolte a partire da giovedì 22 settembre (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 0523 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni negli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il costo di partecipazione è pari a 5 euro. Le iniziative vengono organizzate nel rispetto delle normative anticovid. Nei luoghi al chiuso è consigliato indossare la mascherina chirurgica.