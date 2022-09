Tieni in forma il tuo cuore, domenica sul Pubblico Passeggio check-up gratuiti

Torna a Piacenza domenica 2 ottobre la manifestazione Tieni in forma il tuo cuore, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare rivolto ai cittadini organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con le Aziende sanitarie e le amministrazioni comunali delle principali città del territorio. L’iniziativa è partita il 3 settembre da Ferrara e si concluderà il 9 ottobre a Imola dopo aver fatto tappa a Cesena, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì, Parma, Bologna e Rimini. La campagna è partita il 3 settembre da Ferrara e si concluderà il 9 ottobre a Imola dopo aver fatto tappa a Cesena, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì, Parma, Bologna e Rimini. Il 2 ottobre è il turno di Piacenza, dalle ore 10 alle 18, nella sempre piacevole cornice del Pubblico Passeggio, che ben si presta a queste iniziative.

Il fulcro della manifestazione è la Clinica mobile attrezzata come ambulatorio che accoglie i cittadini che vogliono fare una stima del proprio rischio cardiovascolare. Nella prima edizione dell’iniziativa, lo scorso anno in piazza Cavalli, erano state quasi duecento persone che avevano aderito allo screening gratuito. Le attività di consulenza sono garantite dai professionisti del reparto di Cardiologia diretto dalla dottoressa Daniela Aschieri. La scheda del rischio viene completata dal personale sanitario determinando: l’assetto lipidico con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare. È importante presentarsi a digiuno per la misurazione della glicemia; la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, peso, indice di massa corporea BMI e girovita); lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. I cittadini possono contribuire alla valutazione portando con sé i risultati degli ultimi esami ematici. Dopo la valutazione del livello di rischio cardiovascolare, sarà fatta una consulenza finale personalizzata da parte degli specialisti e del personale infermieristico della Cardiologia.

Novità dell’edizione 2022 è la presenza dei sanitari che si occupano di promozione della salute. Assistenti sanitarie e medici saranno a disposizione dei cittadini per colloqui e consulenze sui corretti stili di vita. Saranno presenti due postazioni per fornire consigli sui sani stili di vita attraverso una specifica tecnica di colloquio motivazione per favorire il cambiamento dello stile di vita. Gli operatori dell’Ausl di Piacenza stanno partecipando a un progetto nazionale di sviluppo di questa pratica nelle Case della comunità.

– Sarà possibile sottoporsi al test del cammino: sarà tracciato un percorso in cui le persone potranno mettere alla prova la propria performance cardiovascolare attraverso una semplice camminata con monitoraggio del battito cardiaco.