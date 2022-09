Torna Puliamo il mondo “L’obiettivo è ridurre i rifiuti, coinvolgendo anche gli adulti”

Puliamo il Mondo compie 30 anni e si pone nuovi obiettivi nel segno della tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa da Legambiente, vedrà un’ampia mobilitazione di scuole e Comuni di Piacenza, a partire da domani 30 settembre fino alla fine di ottobre. L’edizione di quest’anno pone l’attenzione anche sulla pace, intesa come accoglienza e rispetto della diversità, contro ogni odio e discriminazione. Non a caso, ad ogni appuntamento, Puliamo il Mondo amplia sempre di più i propri confini, coinvolgendo non solo i bambini, sottolinea Laura Chiappa di Legambiente Piacenza, che già mostrano una grande sensibilità nei confronti dell’ambiente. “Gli adulti invece lo sono meno – dice -, anche se tocca a loro ridurre la produzione di rifiuti. A Piacenza ne vengono prodotti quasi due kg al giorno per abitante. Sono 725 all’anno per singolo piacentino residente nel capoluogo e 682 in provincia”. “Puliamo il mondo è un piccolo gesto dal quale partiamo – aggiunge Marco Natali -, il nostro obiettivo è ridurre la produzione aumentando la differenziata e la tariffazione puntuale. Solo in questo modo potremo dire addio agli inceneritori”. La parola passa poi a una rappresentanza di amministratori che hanno aderito all’iniziativa. “Arriveremo alla tariffazione puntuale, è stata inserita nel nostro programma – dice Serena Groppelli, assessore all’ambiente del Comune di Piacenza -. Sulla differenziata siamo già migliorati, siamo al 71%, ma puntiamo ad aumentare la percentuale coinvolgendo le nuove generazioni e soprattutto gli adulti. Come assessore alla partecipazione non posso non far presente che, non appena ci si prende cura di spazi pubblici, questi vengano immediatamente più sentiti come propri dalla comunità, innescando un meccanismo virtuoso. Se un luogo è più bello e curato, diminuisce anche il degrado”. Per il Comune di Podenzano, spiega l’assessore Arianna Groppi, la tariffazione puntuale è già una realtà. “Non a caso abbiamo tra gli importi più bassi della provincia e la differenziata è quasi al 90%. La richiesta di partecipazione alla nuova edizione è arrivata direttamente dalla scuola primaria del paese, i bambini si sentono molto coinvolti” ha detto. Diversa è l’esperienza di Carpaneto dove l’appuntamento per l’edizione 2022 di Puliamo il mondo è fissata per questa domenica, 2 ottobre. “Abbiamo puntato su politiche giovanili e famiglia, per coinvolgerli nella cura del verde e degli spazi pubblici – commenta l’assessore Silvia Rapaccioli -. Possiamo poi contare su un gruppo di ragazzi già molto attivi e sensibili su questo fronte: il maltempo del 4 luglio aveva colpito con violenza il nostro Comune e loro si sono subito dati da fare, ripulendo strade dal fango e rami rotti. Si sono messi di nuovo a disposizione, in occasione di Puliamo il Mondo, insieme a famiglie e all’associazione Nativi Digitali. Il paese è stato diviso in 5 settori e saremo insieme al lavoro dalle 9 alle 12. Il nostro obiettivo è di renderlo un appuntamento fisso, almeno una volta al mese”.

Accanto a questi Comuni, parteciperanno alla manifestazione anche Rivergaro, Castelsangiovanni, Sarmato, Morfasso e Rottofreno, così come la scuola primaria di San Giorgio e diverse scuole di Piacenza. Dai licei Respighi e Gioia, alle primarie XXV Aprile, Caduti sul Lavoro, De Amicis, Don Minzoni, Due Giugno, Taverna, le scuole dell’infanzia Aldo Moro, Carella, Don Minzoni, Ottolenghi, Rodari.

A Piacenza si terrà una grande iniziativa aperta a tutta la città il 23 ottobre, con la pulizia dell’area vicina alla stazione, mentre a Fiorenzuola l’evento si terrà a novembre, insieme a Coop Alleanza 3.0.

Gli alunni coinvolti nelle varie azioni di pulizia ad oggi sono circa 1165 per 48 classi e gli eventi di pulizia si svolgeranno dal 30 settembre a fine ottobre in aree verdi, parchi, strade, parcheggi, aree fluviali e

piste ciclabili di Piacenza e provincia.