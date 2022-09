Torneo Duecittà, i Lyons U15 si arrendono a Bologna “Troppi infortuni, ma segnali positivi”

Come prima uscita stagionale al torneo Due Città gli allenatori dei giovanissimi Lyons si ritengono soddisfatti; la Under 15 partiva con un grosso handicap di infortunati, gli atleti schierati hanno comunque dimostrato un grande spirito di squadra. Questo primo incontro – sottolinea il club – ha fornito agli allenatori le aree di lavoro su cui concentrarsi per il futuro prossimo. Molto importante la coesione tra le due annate. Sicuramente è stato, nonostante la partita persa, un inizio comunque incoraggiante.

Emilbanca Rugby Lyons 14 – Bologna Rugby Club 47