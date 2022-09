Tra problemi e anomalie, parte la serie C. Piacenza in campo a Crema sabato sera

Dopo un’estate solitamente travagliata, finalmente il campionato – o meglio i campionati – di serie C (o Lega Pro) inizieranno sabato 3 settembre il loro cammino con due…anomalie: la partenza posticipata di due settimane e la strana, incomprensibile, composizione dei tre gironi che comprenderanno le 60 squadre partecipanti.

Il ritardato inizio è dovuto al ricorso di due squadre, Teramo e Campobasso, che, non ammesse dalla Federazione ai campionati per inadempienze regolamentari dell’iscrizione, dopo i vari e rituali ricorsi si sono rivolte prima al Consiglio Giudicante del Coni e quindi, addirittura, al Consiglio di Stato ricevendo l’ennesima bocciatura e quindi l’esclusione. A nostro avviso tutti questi ricorsi ci sembrano assurdi, perchè quando una società sportiva si iscrive ad una Federazione ne accetta le regole ed i regolamenti e quindi i relativi gradi di giustizia. Che senso ha ricorrere al Coni ed addirittura al Consiglio di Stato e quindi bloccare l’attvità e la programmazione di altre 60 società con notevoli danni di ogni natura? Il problema, purtroppo, si ripete ogni anno ed ogni volta ci si ripropone di eliminare l’inconveniente, ma così non avviene. Di conseguenza avremo ancora campionati concentrati in tempi ristretti, con partite giocate infrasettimanali con notevoli danni economici per le società ed aggiunti problemi fisici ed atletici.

Seconda anomalia la suddivisione dei gironi. Ci rendiamo conto della difficoltà di suddividere le partecipanti secondo criteri geografici e logici per convenienza e per risparmio economico, ma la suddivisione attuale è davvero incomprensibile ed un paradosso riguarda proprio le due squadre piacentine: il Piacenza, infatti, giocherà nel girone A ed il Fiorenzuola in quello B. Così le nostre squadre dovranno affrontare trasferte anche superiori ai 500 km. Ma non giocheranno il derby distante 20 Km (!). Ma il top dell’assurdo riguarda l’Alessandria nel cui stadio, oltre all’Alessandria stessa, gioca la Juve Under 23. Entrambe in serie C, ma la prima nel girone B (assieme al Fiorenzuola) e la seconda nel girone A (assieme al Piacenza). Così al Moccagatta (stadio di

Alessandria) giocheranno ben 40 squadre di serie C. Non sarebbe stato più semplice mettere il Piacenza nel girone B e l’Alessandria in quello A? Troppo semplice in un Paese dove si è specialisti nel complicare le cose più semplici… Naturalmente l’osservazione non considera i valori tecnici delle squadre, in quanto impossibile ed aleatorio considerarli prima delle partite di campionato.

Con quali programmi ed ambizioni le due squadre piacentine affrontano il campionato? Cerchiamo di prevederlo in base al precampionato disputato ed ai movimenti di mercato.

Il PRE PARTITA del Piacenza

Il Piacenza ha cominciato cambiando allenatore. Il bravo Scazzola è stato sostituito da Manuel Scalise, certamente più giovane ed economicamente più conveniente. Della passata formazione non troveremo più i vari Gonzi, Dubickas, Rabbi, Rossi, Corbari ed altri di minor importanza. In compenso sono arrivati diversi giovani promettenti ed interessanti come Nelli, giocatori esperti come Palazzolo e mezza dozzina di ragazzi in cerca della maturazione a certi livelli. E’ rimasta l’ossatura della squadra che ha nei difensori Nava e Cosenza, nel forte centrocampista Suljic, nel jolly Munari, nell’eclettico Lamesta e, soprattutto, nel classico ed estroso Cesarini i suoi punti di forza. Nelle 7 partite di precampionato la squadra ha evidenziato una certa solidità difensiva, una costante crescita nell’organizzazione del centrocampo, ma ancora lacune nel reparto avanzato. Sabato sera allo stadio “Voltini” di Crema (ore 20,30) i biancorossi affronteranno una Pergolettese che in settimana ha perso il suo allenatore titolare dimissionario Mussa, sostituito dal suo secondo Alessandro Fabbro. Anche i cremaschi si sono ringiovaniti inserendo elementi interessanti come Nonci e Nannelli. Scalise troverà i problemi maggiori nel mandare in campo un reparto offensivo valido, visto che non potrà disporre né di Cesarini (squalificato), né di Morra infortunato, oltre al difensore Rizza. E’ probabile che faccia ricorso a Rossetti o Biancheri, o aggiungendo un centracampista atipico come Lamesta o un tornante come Vianni.

Il Fiorenzuola domenica alle 14,30 al “Pavesi” affronterà invece la Fermana guidata da Stefano Protti, una formazione allestita un po’ all’ultimo momento con giocatori di categoria provenienti in gran parte da Pro Vercelli ed Ascoli. Sulla carta non sembrerebbe un avversario terribile, ma potrebbe diventarlo se i valdardesi non dimostrassero una condizione migliore di quanto visto nelle ultime prestazioni di precampionato dove la squadra, penalizzata da numerose assenze, non ha potuto esprimersi al meglio. Conoscendo le qualità tecniche, tattiche e di motivazioni di mister Tabbiani, siamo certi che domenica vedremo un Fiorenzuola fortemente motivato ed in grado di fare risultato.

Luigi Carini