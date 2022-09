Anticiclone subtropicale e impulso freddo artico, ovvero come passare dall’estate all’autunno in pochissimi giorni. Lo spiega Meteo Valnure, che pronostica un cambio radicale del quadro meteo per Piacenza e provincia dai prossimi giorni.

A partire dal week end una perturbazione nord atlantica riuscirà a portare i suoi effetti al di sotto della catena alpina interessando tutto il nord Italia.

Gli effetti saranno evidenti soprattutto per il calo delle temperature previsto durante la prossima settimana, in realtà già da domenica, e per le piogge che però saranno più incisive nelle regioni nord orientali e marginalmente anche nella nostra provincia.

Nel nostro territorio si attende pioggia a carattere di rovescio durante le giornata di venerdì a seguito del passaggio della perturbazione le temperature subiranno un calo evidente sia per quanto riguarda le minime vicine ai 10 gradi ma anche le massime intorno ai 20 gradi.

La giornata di domenica dovrebbe vedere il ritorno del sole, ma con temperature lontane dei livelli estivi.