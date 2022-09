Tutti in bici per la Settimana Europea della Mobilità: tante le iniziative in programma a Piacenza. Fiorenzo Zani dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il presidente di Fiab Amolabici Angelo Nani, la presidente del circolo Emilio Politi di Legambiente Laura Chiappa, l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli, il mobility manager dell’Azienda Usl Marco Fumi e la coordinatrice del Ceas Infoambiente comunale Alessandra Bonomini hanno illustrato le attività all’insegna di una mobilità ‘green’ e più salutare che si terranno a Piacenza.

Si inizia subito sabato 16 settembre con il ‘Giretto d’Italia’: verranno rilevati i passaggi in bicicletta (anche elettrica) per recarsi a scuola o al lavoro, dando il via a una sfida con le altre città italiane che ha visto la nostra città, negli anni scorsi, conquistare più volte la maglia rosa. Quest’anno i Comuni italiani in gara sono 34, e le rilevazioni dei passaggi in bici avverranno in sei postazioni: barriera Genova, barriera Torino, barriera Milano, piazzale Libertà e viale Dante angolo via Nasolini. Per chi invece volesse unire l’amore per la bici a quello per la natura e l’arte, Fiab ha organizzato nel we due biciclettate rispettivamente nel parco fluviale del Trebbia (sabato 17 settembre) e da Piacenza a Vigolo Marchese lungo la Francigena (domenica 18 settembre).