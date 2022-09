Ubriaco maltratta il proprio cane, denunciato dai carabinieri

Un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 19 centimetri e un sessantenne, in evidente stato di alterazione alcolica, che ha maltrattato il proprio cane: sono i destinatari delle denunce emesse dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola (Piacenza), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di reati in genere, hanno potenziato ulteriormente l’attività di controllo e perlustrazione del territorio sia per contrastare la micro criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Il servizio, effettuato nella giornata di ieri, condotto dai militari del Radiomobile e della Stazione di Monticelli d’Ongina, era indirizzato al controllo dei luoghi frequentati soprattutto dai più giovani, per garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La mirata attività preventiva ha assicurato nel contempo un dinamico e capillare presidio sul territorio dei comuni di Cadeo, Caorso, Monticelli d’Ongina, Cortemaggiore e Fiorenzuola d’Arda. Nel corso di tale servizio l’Aliquota Radiomobile ha controllato e denunciato un giovane per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché controllato in Fiorenzuola d’Arda veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga circa 19 cm. Un uomo ed una donna invece, sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. Entrambi, infatti, dopo un controllo sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. L’uomo è stato controllato a Fiorenzuola d’Arda nei pressi del parcheggio di un centro commerciale, mentre la donna in strada in Saliceto di Cadeo.

Un 60enne, invece, è stato denunciato per maltrattamenti di animali. In evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si era reso responsabile di maltrattamento del proprio cane. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stato un passante, che ha assistito alla scena lungo le strade di un Comune della Bassa. I militari della Stazione di Monticelli d’Ongina, dopo aver sottoposto a controllo un uomo di 41 anni in Castelvetro Piacentino risultato inosservante al foglio di via obbligatorio dai comuni di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino emesso dalla Questura di Piacenza, lo hanno denunciato per violazione della misura di prevenzione.