“Un biglietto al prezzo di una consumazione”: iniziativa del Piace per gli Under 30

“Un biglietto al prezzo di una consumazione”. E’ l’iniziativa lanciata dal Piacenza Calcio, riservata a tutti

gli Under 30, che dà diritto a un biglietto omaggio nel settore distinti/rettilineo (valido per la prima partita in casa successiva all’acquisto) a fronte di una consumazione in uno dei locali aderenti e nelle serate indicate, che verranno comunicati all’inizio di ogni settimana sui canali ufficiali della società.

Si comincia questa settimana con il Lux, locale sulla Statale 45 alle porte della città: gli under 30 che frequenteranno il locale e acquisteranno una consumazione nella serata di venerdì 9 settembre riceveranno in cambio un biglietto omaggio valido per la partita Piacenza – Virtus Verona, in programma sabato

10 settembre.