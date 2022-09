Un Fiorenzuola coi fiocchi, e domenica esame di laurea con la Reggiana IL COMMENTO

Che Fiorenzuola ! Espugna il “Galli” di Imola con una prestazione superlativa. In particolare nel primo tempo la squadra di Tabbiani conferma un moderno ed ottimale impianto di gioco sostenuto da una sicurezza e da una serenità davvero sorprendenti. Praticamente nella prima parte l’Imolese non esiste. Sono del Fiorenzuola, infatti, le occasioni da rete ed il dominio territoriale: la rete di Mastroianni allo scadere del tempo viene a coronare quella che, a nostro giudizio, rimane una delle migliori partite esterne della squadra valdardese.

Solo nella parte centrale della ripresa il Fiorenzuola ha accusato un ccrto sbandamento che avrebbe potuto costargli il pari, ma quando i locali hanno sbilanciato la formazione immettendo troppi attaccanti, la squadra di Tabbiani ha ripreso tatticamente le redini della partita raddoppiando sempre alla scadere del tempo.

Tutti i giocatori fiorenzuolani meriterebbetro una citazione per la qualità e l’impegno della loro prestazione: da Battaiola, provvidenziale in un paio di parate, a Danovaro, a Quaini, a Potop perr non dire di Oneto e Stronati (che giudichiamo uno dei migliori centrocampisti della serie C) e per finire ai funanbolici Morello e Pastore con l’infaticabile e generoso Mastroianni, sono stati davvero molto bravi. Se i singoli sono stati gli artefici, la vittoria, perrò, è il successo di un calcio moderno con schemi validi e funzionali. Naturalmente il merito spetta all’allenatore Luca Tabbiani.

Infine ci sia consentito un elogio un po’ insolito, questa volta all’arbitro Gabriele Restaldo di Ivrea, un arbitraggio autoritario e tecnicamente di alta scuola.

Con questa vittoria il Fiorenzuola scala gli alti piani della graduatoria e domenica prossima al “Pavesi” scenderà la fortissima Reggiana; per il Fiorenzuola sarà l’esame di laurea.

Luigi Carini