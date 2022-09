Un Fiorenzuola guerriero e umile torna alla vittoria al Pavesi – IL COMMENTO

Il Fiorenzuola torna al Pavesi dopo due sfortunate trasferte e rimette la corazza del guerriero smarrita ad Ancona e, parzialmente, a Pesaro. Con tanto sacrificio, con tanta sofferenza e con un poco di fortuna costruisce così una vittoria importantissima. Tabbiani, dunque, ritrova la sua squadra diretta da un eccellente Stronati e difesa egregiamente da Battaiola a volte un po’ avventuroso nelle uscite (con relativi brividi) ma quanto mai reattivo tra i pali. Il miglior Fiorenzuola lo si vede nella prima mezz’ora di gioco quando, dopo aver corso qualche rischio, assume le redini del gioco a centrocampo fino a rendersi pericoloso nell’area avversaria. Dopo il vantaggio i valdardesi si fanno più prudenti e non sempre gestiscono le ripartenze con lucidità ma sanno rimediare agli eventuali errori con molta generosità agonistica ed ottengono il meritato premio che, oltre a portare tre preziosi punti in classifica, scaccia ogni dubbio sull’eventuale “imborghesimento” della squadra tornata, invece, a vestire la tuta ed giocare in umiltà con tanta voglia di fare il risultato.

Sul piano del gioco qualche ingranaggio deve ancora perfezionarsi mentre a livello individuale occorre evitare certi errori che, a volte, potrebbero costare molto caro. In definitiva un buon Fiorenzuola che scaccia i fantasmi dà le risposte attese: ora ci vuole continuità ed affrontare le trasferte, come la èprossima ad Imola, con lo stesso spirito agonistico che si è visto al Pavesi.

Luigi Carini