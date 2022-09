Un Piacenza in crescita, nonostante la sconfitta IL COMMENTO

Siamo solo alla terza giornata, ma già il risultato ha la sua importanza: non solo per la classifica, ma per le conseguenze che ne possono derivare sui morale e sull’ambiente. Per questo, dopo la brutta sconfitta con la Pergolettese ed il positivo pareggio casalingo con la Virtus Verona, la partita con la Feralpi assumeva un’importanza particolare perchè la squadra di Scalise deve acquistare credibilità ed una tranquilla classifica prima che subentrino paure e vittimismi. Ecco, la sconfitta dovrà evitare tutto questo, perchè è maturata in modo sfortunato grazie a due episodi (una prodezza dell’ex Di Molfetta ed un rigore piuttosto casuale). Ma la prestazione dei ragazzi di Scalise c’è stata ed è stata convincente, anche se i margini di crescita dovranno ancora essere occupati.

I rientri di Parisi, Zunno e Suljic avrebbero dovuto dare maggior equilibrio alla formazione e più scioltezza e geometria nella manovra offensiva, dove Cesarini funziona sempre da ispiratore e rifinitore. E così è avvenuto: niente di trascendentale, ma il fatto che il migliore degli ospiti sia stato il portiere (salvato anche dalla fortuna) testimonia della buona produzione di gioco e d’occasioni. Anche a livello individuale i progressi sono stati evidenti e quasi totali. Davvero ammirevole e confortante la reazione dei biancorossi quando, sotto di due reti ed in inferiorità numerica, hanno avuto una reazione che avrebbe meritato certamente la rete e quindi rimesso in discussione il risultato. In definitiva, nonostante la sconfitta, abbiamo visto una squadra in crescita, di gioco e di condizione contro un buon avversario come la Feralpi che dispone di ottime individualità ed una buona intelaiatura di gioco . Il campionato è ancora molto lungo. Siamo certi che arriveranno tempi migliori.

Luigi Carini