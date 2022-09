Un vaccino contro il vaiolo delle scimmie, l’incontro informativo dell’Ausl

Vaiolo delle scimmie, martedì un incontro a Piacenza sulla situazione locale e la possibilità di vaccinarsi. L’appuntamento è alle 21 alla Galleria del Sole (Centro commerciale Farnesiana, via Marinai d’Italia)

Martedì 27 settembre alle 21, alla Galleria del Sole (Centro commerciale Farnesiana, via Marinai d’Italia) si svolgerà un incontro organizzato dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con Lambda Arcygay Piacenza dedicato al vaiolo delle scimmie. Interverranno i sanitari dell’Igiene pubblica e delle Malattie infettive per informare sul virus, fornendo ai presenti anche le indicazioni sulla possibilità di vaccinarsi a Piacenza. In serata è prevista l’opportunità di effettuare test rapidi su HIV e epatite C.

L’Azienda Usl di Piacenza ha organizzato questa serata per sensibilizzare sul virus comunemente conosciuto come “vaiolo delle scimmie”. Il Monkeypox virus (MPXV), malattia infettiva piuttosto rara nell’uomo – ma già conosciuta e diffusa in Africa –, si trasmette attraverso il contenuto liquido delle vescicole, che appaiono appunto nei soggetti infetti.

Il vaccino Jynneos (MVA-BN) si somministra in due dosi, solo a persone maggiorenni. Tra la prima e la seconda dose deve intercorrere un intervallo di almeno 28 giorni. Per le persone vaccinate in precedenza contro il vaiolo è necessaria, invece, la somministrazione di una sola dose.

In base allo scenario epidemiologico attuale, le categorie a elevato rischio per le quali è prevista da subito l’offerta vaccinale sono due: personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a Orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), identificati possibilmente tra coloro che afferiscono agli ambulatori PrEP (Profilassi Pre-Esposizione)/HIV delle Unità operative di Malattie infettive e ai centri HIV.