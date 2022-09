La statua del comandante Canzi si erige in un punto panoramico straordinario a Peli di Coli, dal quale si può dominare gran parte della Val Trebbia. E’ qui, nel prato a fianco del monumento e della piccola chiesa, che si è tenuta la tradizionale Festa Partigiana, organizzata dall’Anpi Piacenza, quest’anno gemellata nell’ambito del progetto “Di pieve in pieve“. Canti, balli, il cibo offerto dalla sezione Anpi di Travo e naturalmente la rievocazione della grande storia che è passata in questo paesino sperduto sugli appennini piacentini. Nel suo saluto di Marco Bertarelli, consigliere comunale di Coli, ha invitato i più giovani a non abbassare la guardia: c’è sempre qualcosa per cui lottare. Il vecchio partigiano Ugo Magnaschi ha chiesto di continuare la tradizione della festa anche quando non ci saranno più i ribelli.

Il direttore dell’Istituto storico di Modena Claudio Silingardi ha ripercorso la biografia del comandante unico della Tredicesima zona, quella dei partigiani piacentini, Emilio Canzi: prima dell’8 settembre, è stato un uomo di spicco del movimento anarchico con una rete di contatti all’estero, poi le fughe in Francia, la partecipazione alla guerra civile in Spagna, la prigionia in un lager.

Il presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti ha fatto la sua orazione nel piccolo cimitero sulla tomba di Canzi (appena recuperata da Elio Vassura,) ricordando il legame con la montagna piacentina e quel luogo dove ha voluto esser seppellito. La chiesa di Peli è stata infatti la sede del primo nucleo partigiano della nostra provincia. La storica Iara Meloni ha parlato delle sculture di Secondo Tizzoni, le uniche a riprodurre i partigiani in carne e ossa anziché avere tratti indefiniti.