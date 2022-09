Una giornata di squalifica per Parisi, Sulijc e Zunno: out per la gara con la Virtus Verona

Una giornata di squalifica per Tino Parisi, Cazim Suljic e Marco Zunno. E’ la decisione del giudice sportivo nei confronti dei tre calciatori del Piacenza espulsi nel corso della gara sul campo della Pergolettese, prima di campionato, persa dai biancorossi per 2-1. Tutti salteranno dunque l’esordio casalingo in programma sabato pomeriggio contro la Virtus Verona. Parisi e Sulijc si sono visti inoltre comminare un’ammenda di mille euro ciascuno.