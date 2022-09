Una prestazione confortante, ma il Piacenza deve crescere IL COMMENTO

Grazie al pareggio casalingo con la Virtus Verona il Piacenza conquista il primo punto della stagione. Più del punto, però, confortano gli evidenti progressi nel gioco e nelle prestazaioni individuali rispetto alla partita di Crema. C’è voluta un’ora di gioco per vedere la squadra di Scalise finalmente sciolta e manovriera, in questo favorita dal calo dei veronesi, che già nella partita d’esordio avevano denunciato una carenza di condizione. Subendo una minor pressione nella zona centrale del campo i biancorossi sono stati bravi a trovare gli spazi e schemi per rendersi pericolosi sfiorando almenon in un paio di occasioni la rete del vantaggio: clamorosi la traversa ed il palo colpiti nella stessa azione nel finale di gara.

Costretto a rinunciare agli squalificati Parisi, Zunno e Sulijc ed all’infortunato Rizza, Scalise propone le soluzioni più logiche suggerite dal rientro di Cesarini (buona la sua prestazione) che, oltre alle qualità tecniche, sa dare ordine sulla trequarti coordinando i vari reparti. Naturalmente il problema dell’attacco non può dirsi risolto anche se Rossetti ha avuto, oltre al gol, buoni spunti e Vianni si è reso utile sulla fascia. Bene, invece, la difesa con un Nava impeccabile e con i due esterni, Capoferri e Frosinini efficaci anche se con qualche sbavatura come in occasione della rete subita. Insomma, dopo la delusione col Prergocrema, una prestazione confortante anche se non esaltante. Di questi tempi quello che importa maggiormente è la crescita della squadra e, sotto questo punto di vista, si può essere soddisfatti anche se il cammino da compiere è ancora lungo.

Luigi Carini