Una tradizione dal 1533: torna a Bettola l’Antica Fiera di Settembre

Una tradizione dal 1533, interrotta a causa della pandemia da Covid-19, che riprende quest’anno e si rinnova. Torna a Bettola l’Antica Fiera di Settembre: appuntamento domenica 11 e lunedì 12 settembre in Piazza Colombo e al Foro Boario con appuntamenti per grandi e piccini e la storica Mostra Zootecnica.

Domenica 11 settembre, a partire dalle ore 9 e per tutta la giornata, saranno presenti in Piazza Colombo produttori locali, artigiani e cultori degli antichi mestieri contadini. In particolare saranno presenti produttori afferenti alle associazioni “Campagna Amica”, “Contadini Resistenti” e “Lavanda Appennino Piacentino”. In particolare, assieme ai produttori di lavanda, sarà presente la “Web Radio Network” che permetterà di collegarsi a distanza con diversi piacentini nel mondo. Il tutto in collaborazione con l’associazione “Bettola nel Mondo”. Accanto a loro saranno esposti mezzi agricoli di tutte le epoche: in particolare trebbiatrici e mietitrebbie. Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli con l’allestimento di un’area dedicata ai giochi popolari ed ai laboratori creativi e con le giostre presenti nella parte centrale di Piazza Colombo.

Non mancheranno anche appuntamenti culturali, grazie alle due visite guidate al Santuario della Beata Vergine della Quercia e alla Chiesa di San Bernardino in programma rispettivamente alle ore 12 e alle ore 16. Saranno visibili per tutto il giorno anche la mostra del fotografo professionista Vittorio Calore e la mostra “La ferrovia elettrica Piacenza – Bettola: storia identità e prospettive”, realizzata dall’amministrazione comunale in occasione dei novant’anni dall’inaugurazione della storica Littorina, questa esposta fino al 30 settembre lungo i marciapiedi al di sotto dei palazzi comunali. Dalle ore 11 sarà allestita un’area con stand gastronomici e truck-food che permetteranno ai visitatori della fiera, assieme ai ristoranti aperti in Piazza Colombo, di poter pranzare e degustare prodotti tipici della tradizione piacentina e non solo. Alle ore 18 appuntamento in Borgo S. Ambrogio con il gruppo “The old trails” che proporrà un “viaggio” attraverso i vecchi sentieri della musica americana country, folk e rock n’roll. A seguire, alle ore 21, sempre in Borgo S. Ambrogio, si terrà l’esibizione del gruppo “Uva Rara Band” che proporrà un repertorio che spazia dal blues fino al rock.

Lunedì 12 settembre, accanto al mercato tradizionale in Piazza Colombo, si terrà presso il Foro Boario la consueta Mostra Zootecnica di bovini ed equini, elemento fortemente identitario dell’appuntamento settembrino del capoluogo della Valnure. Qui, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità.