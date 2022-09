Una vita spesa nell’aiutare gli altri: a Carla Calza il premio “Gragnano bene comune”

Sarà consegnata a Carla Calza la benemerenza civica Gragnano Bene Comune 2022. La cerimonia di consegna si terrà il 24 settembre alle ore 11 a Gragnano Trebbiense (Piacenza). La proposta avanzata da Don Andrea Campisi quale Presidente del Circolo Anspi Madonna del Pilastro è infatti stata accolta con entusiasmo e condivisa dalle altre associazioni del territorio, con cui l’Amministrazione Comunale, ogni anno si confronta per l’individuazione del beneficiario.

Molteplici sono le attività svolte da Carla Calza, ottantunenne, quale membro di associazioni del territorio sia a Gragnano che in altri comuni. MCL, Avis , Caritas , Anspi e Parrocchia in particolare hanno usufruito del servizio di questa volontaria che si è sempre mostrata molto sensibile anche ai bisogni degli anziani e ammalati prestando loro cure amorevoli. Donatrice Avis a San Nicolò, quando non ha potuto proseguire con le donazioni, ha però sempre lavorato a favore dell’associazione prestando un prezioso servizio nelle feste e iniziative attivate dall’Associazione. Aiuto-cuoca presso la mensa Caritas di Piacenza per tanti anni, ha aiutato anche nella raccolta e distribuzione degli indumenti. Sempre presente attivamente come volontaria presso le feste paesane e religiose, ancora oggi si occupa della cura della Madonna del Pilastro.

Queste e altre attività verranno ricordate il giorno del conferimento della benemerenza civica che, come ricorda la sindaca Patrizia Calza, è stata istituita per esaltare il valore e il senso profondo della partecipazione e della cittadinanza attiva. A consegnare il premio sarà il Presidente della Fondazione Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.