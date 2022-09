“Una vita vissuta pienamente” Eventi in programma per il centenario di Aldo Braibanti

Nell’ambito del 100° della nascita di Aldo Braibanti, Piacenza Kultur Dom prosegue il percorso, iniziato nell’anno 2021, dedicato alla riscoperta dell’artista piacentino, ricordato solo per la condanna di plagio e totalmente trascurato per le sue attività di mirmecologo, partigiano, poeta, ceramista, scrittore, drammaturgo nella fine del ‘900. Il secondo atto del progetto sulla vita di Braibanti, iniziato nel 2021, vuole continuare a ricostruire la complessità della vita dell’artista, attraverso un percorso di coinvolgimento delle giovani generazioni come costruttori in prima persona del percorso e secondariamente come fruitori.

PROGRAMMA

Creazione di nuove puntate del podcast radiofonico

Incontro dedicato alla produzione poetica al Museo della Poesia di Piacenza

Proiezione del documentario “Il Caso Braibanti”

Realizzazione di un murales a Fiorenzuola d’Arda, città di nascita di Braibanti

Messa in scena di uno spettacolo dedicato alle drammaturgie teatrali di Aldo Braibanti

Campagna di comunicazione sui canali social

Convegno sulla vita di Braibanti

LUOGHI – Il progetto si svolgerà a Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, città natale e Castell’Arquato. Il progetto è finanziato in parte dalla Regione Emilia-Romagna tramite la legge regionale n°3/2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna.

Collaborazioni artistiche – Il progetto prevede la collaborazione per gli interventi teatrali della compagnia ChezActors di Piacenza, la realizzazione di un murales/manifesto, disegnato dall’illustratore Marco Vaccari, un podcast radiofonico con alcuni appuntamenti dedicati a Aldo Braibanti condotti da Radio Raccontiamoci/Epikurea.

Origine della iniziativa proposta – La scoperta di un “gigante” della cultura italiana, Aldo Braibanti, intellettuale capace di spaziare in più campi artistici, lasciando impronte profonde e originali ci impone di far conoscere la” genialità” dell’artista coinvolgendo le giovani generazioni in progetti culturali e creando una rete di collaborazione con artisti piacentini per la valorizzazione del patrimonio artistico del lascito testamentario di Aldo Braibanti, ora giacente presso il Comune di Fiorenzuola d’Arda in attesa di una migliore allocazione.

Obiettivi del progetto – Il progetto vuole ricostruire la complessità della vita di Braibanti, nato a Fiorenzuola d’Arda, Provincia di Piacenza, nel 1922 e deceduto nel 2014 è noto alle cronache, oltre che per le sue attività di mirmecologo, partigiano, poeta, ceramista, scrittore, drammaturgo del 900, per il processo in cui, l’omosessuale Braibanti, venne condannato, nel 1968, a 9 anni di carcere per plagio, a oggi unica condanna in Italia. Attraverso un percorso di coinvolgimento delle giovani generazioni come creatori in prima persona del percorso e fruitori in seconda battuta andremo a creare podcast radiofonici, serate di poesia, proiezione del documentario “Il Caso Braibanti”, la realizzazione di un murales, la messa in scena di uno spettacolo e la creazione di una campagna di comunicazione sul canale social Instagram riportando in vita le opere di Aldo Braibanti.

Benefici attesi – Ricostruire e rimettere in luce il percorso umano e artistico di Aldo Braibanti; approfondire gli aspetti meno conosciuti, seppur importanti, della figura di Aldo Braibanti, come la sua attività di antifascista, partigiano e mirmecologo; riflettere sul processo subito da Aldo Braibanti, sulla condanna per plagio, unico cittadino in Italia condannato per questo reato, e sul momento storico in Italia del processo; conoscere il pensiero artistico di base che ha portato Aldo Braibanti a interrogarsi e ad approfondire vari ambiti artistici, anche non complementari; avviare un percorso che porti al recupero del lasciato ereditario di Aldo Braibanti per arrivare a creare nel tempo una Fondazione museale dedicata.

Sabato 17 settembre, nell’anniversario dei cento 100 anni dalla nascita di Aldo Braibanti, in collaborazione con il gruppo teatrale ChezActors, Piacenza Kultur Dom e il Teatro Trieste 34, presentano, presso il Museo della Poesia di Piacenza una lettura di poesie, lettere e cronache dell’autore, come anteprima allo spettacolo “Il circo delle formiche” che andrà in scena con la regia di Carolina Migli, al teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda. La scelta dei brani tocca vari periodi di scrittura dell’autore dal dopoguerra agli anni 2000 e vuole essere un assaggio dei suoi vari periodi stilistici e sperimentazioni.

Lettori

Melania Mililli, Selene Orlando, Sabina Portaro, Manuela Stingo, Edoardo Callegari

Testi poetici

Poesie tratte da “Frammento o Frammenti”

Interpreti

Giuditta Ballerini, Samuel Bateson, Marcello Berni, Lorenzo Ferrari, Pietro Fenucci, Arianna Gobbi, Sara Gurnari, Michelangelo Martino, Davide Pellecchia, Alice Robbi, Giulia Tebaldi

Testi teatrali

Cronaca azzurra

Cronaca gialla

Io sono il mio vestito

Prima lettera d’amore

Il circo

Ingresso gratuito con possibilità di vedere la mostra di opere di Omar Galliani. E’ preferibile dare conferma di presenza tramite prenotazione con messaggio whatsapp al 329 8521350