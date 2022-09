Valtidone Wine Fest e Festa di San Maurizio, la pioggia non spaventa i visitatori alla due giorni di fine estate a Pianello. Lo scorso fine settimana per il Comune della Valtidone è stato dedicato alla celebrazioni per il santo patrono.

Bancarelle e stand gastronomici gestiti dalla proloco di Pianello hanno animato il centro, mentre sabato i commercianti hanno chiuso la stagione con gli ultimi affari per i clienti, in attesa del riassortimento autunnale. La giornata di Domenica 25 è stata animata anche dalle esibizioni degli sbandieratori della città toscana di Cerreto Guidi, gemellata con Pianello da tanti anni, che hanno accompagnato i momenti salienti dell’evento. All’interno del Valtidone Wine Fest 2022, importante manifestazione organizzata dalla Provincia di Piacenza, dai Comuni della Val Tidone e dai produttori locali si è tenuta la rassegna eno-gastronomica Pianello Frizzante in p.zza Madonna dalle 9 alle 19 di domenica 25 Settembre con degustazione dei prodotti tipici e vini Doc frizzanti dei Colli Piacentini. Molto partecipata anche la presentazione del libro edito da Officine Gutenberg, L’atlante del vino, con la partecipazione dell’autore Vittorio Barbieri, insieme allo scrittore Michele Serra che ha curato la prefazione del testo. Ad introdurre l’incontro, il sindaco Gianpaolo Fornasari.