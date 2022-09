Vernasca, una croce per ricordare le vittime della pandemia

Una grande croce in metallo, alta cinque metri, realizzata dall’artista Stefano Villaggi e dedicata alle vittime della pandemia in Val d’Arda, che in quel drammatico periodo non hanno avuto la possibilità di ricevere il saluto dei propri cari. L’installazione ha ricevuto la benedizione al termine della cerimonia religiosa celebrata domenica mattina all’Oratorio S. Franca a Vitalta (Vernasca).

“Ho voluto rappresentare i caduti del covid all’interno della croce attraverso una ramificazione nella quale al posto delle foglie ci sono degli occhi” – ha spiegato Villaggi, che già due anni fa aveva realizzato una installazione analoga sul Monte Santa Franca, ai microfoni di Morfasso Tv. “Abbiamo accettato volentieri la proposta di Villaggi, che ho trovato molto significativa – racconta il sindaco di Vernasca Pinuccio Sidoli -. Il prossimo anno, al termine dei lavori in corso in questo luogo, con una cerimonia ufficiale dedicheremo questa croce a tutte le vittime della pandemia della Val d’Arda”.

IL SERVIZIO DI MORFASSO TV