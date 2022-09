Via Veneto, auto finisce contro vetture in sosta e si ribalta: ferita una donna

Sbanda con l’auto e si ribalta dopo aver centrato alcune vetture in sosta. Sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione, la dinamica dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 settembre lungo via Veneto a Piacenza, all’altezza di via Crotti: una donna di 76 anni, alla guida di una piccola utilitaria Honda, forse a causa di un malore ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata dopo essersi scontrata con alcune auto parcheggiate.

Foto 3 di 5









Per estrarre la conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, assieme al personale volontario della Croce Rossa, l’hanno adagiata sulla barella. Nel frattempo è giunto sul posto il personale medico e infermieristico del 118 per la valutazione del quadro clinico. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata al vicino Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale: la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. In supporto per la viabilità una gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Per rimuovere i detriti dalla sede stradale è intervenuto il personale di Sicurezza e Ambiente.