“Vicine ai problemi quotidiani delle persone” Il sostegno di Tarasconi a De Micheli e Ghetti

“La differenza la fa la consapevolezza dei problemi e la vicinanza alla quotidianità dei cittadini, spero che entrambe possano andare in Parlamento. Alla fine gli elettori ci daranno ragione come alle comunali”. E’ l’endorsement del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi per le candidate alla Camera del Partito Democratico Paola De Micheli e Beatrice Ghetti. Una conferenza stampa in piedi in piazza Cavalli e una foto a tre per unire le forze in vista del voto politico del 25 settembre.

“Sono due amministratrici molto capaci, io spero che possano entrare entrambe in parlamento e ci credo molto. In realtà alla fine il risultato – ha detto Tarasconi – ci darà ragione un po’ come è successo con le comunali, quando si è convinti di avere in mano la vittoria, poi gli elettori ci danno ragione. Perchè ci sono tanti problemi in questo momento, e sono convinta che le nostre candidate abbiano i numeri per fare bene per la nostra comunità e per tutti i cittadini. Entrambe vivono nella quotidianità le problematiche e cercano di risolverle e credo che oggi la differenza la faccia la consapevolezza della difficoltà che stiamo per affrontare. Paola De Micheli è la nostra capolista ed è un onore avere una capolista piacentina, massimo sostegno a lei e a Beatriche Ghetti da parte mia per la sfida di domenica. Le nostre elette saranno a disposizione perchè sono presenti sul territorio, ma non dimentichiamoci che se stiamo andando a votare in un periodo così difficile, ci sono precise responsabilità: questo è stato un suicidio voluto da qualcuno”. Beatrice Ghetti ha aggiunto: “Faccio l’appello al voto utilizzando il mio manifesto, il futuro va scelto. L’alternativa è subire le scelte fatte da altri. Speriamo con i nostri profili di esperienza e di novità di riuscire a convincere gli indecisi e chi non ha ancora scelto di votare la proposta progressista del centrosinistra”.

Paola De Micheli ha ringraziato Katia Tarasconi per il suo appoggio: “Credo che sia importante la presenza della sindaca oggi per entrambe e il suo sostegno attivo in questa campagna elettorale nonostante gli impegni gravosi che ha, noi per questo la ringraziamo molto. Anche per aver posto il tema della consapevolezza della gravità della situazione nella vita delle persone e nelle imprese. soprattutto quelle piccole e medie. che stanno subendo i rincaro dei prezzi energetici e di tutte le materie prime. Credo che questo sia il faro che deve far comprendere alle elettrici e agli elettori piacentini la differenza tra le due proposte. Noi stiamo girando in lungo e in largo Piacenza e il mio collegio per spiegare alle persone che siamo nelle condizioni un minuto dopo che abbiamo vinto di mettere il tetto al prezzo dell’energia elettrica e del gas, in attesa che questo accada anche a livello europeo. Tra l’altro i tedeschi ieri hanno confermato la loro disponibilità, nell’incontro tra il premier Olaf Scholz ed Enrico Letta, per il consiglio europeo del 30. Ma se l’Europa dovesse ritardare siamo pronti a farlo subito proprio perchè sappiamo che tante piacentine e piacentini vivono questo momento e questa emergenza”.

“Trovo che la destra non abbia capito quanto è grave la situazione quanto sia urgente intervenire e trovo idee diverse divisive e confuse, dalle tasse fino alla proposta sulle questioni energetiche incomprensibile ai più. Allora chiarezza, consapevolezza perchè viviamo la vita normale e siamo stati vicini ai piacentini in questi anni difficili, vogliamo continuare ad esserlo. Beatrice rappresenta una novità che può portare una spinta di freschezza all’attività in Parlamento, io credo che l’appello al voto ai piacentini debba avere questo contenuto: vogliamo costruire un rapporto di fiducia reciproca, nell’ascolto e nelle risposte che ciascuna di noi vuole dare ai problemi di tutti i giorni. Lo abbiamo fatto in Comune e saremo in grado di farlo anche in Parlamento. Sappiamo di avere un vantaggio, per tutti quelli che ci chiamano e ci cercano noi ci siamo sempre. E ci siamo rese conto facendo i banchetti che le persone ce lo riconoscono, a volte non siamo riuscite a risolvere loro i problemi, a volte sì. Ma la cosa importante è che i piacentini e le piacentine sappiano che sarà così anche dopo, ogni volta che ci sarà bisogno di noi, ci saremo”.