Vicobarone e Oddi conquistano il primo premio Ortrugo alla festa della Chisola

Taglio del nastro ufficiale domenica mattina per la 56esima Festa d’la Chisöla di Borgonovo Val Tidone, che anche in questa edizione “sposa” il ValTidone Wine Fest nel connubio gastronomico con il vino bianco del nostro territorio, l’ortrugo. Nel paese della Val Tidone una domenica di stand gastronomici, concerti ed eventi per celebrare la focaccia con i ciccioli prodotto De.Co. di Borgonovo Val Tidone. Alla cerimonia insieme al sindaco Monica Patelli e al presidente della Provincia Franco Albertini, i sindaci del territorio e la parlamentare Paola De Micheli.

Sempre domenica mattina è stato assegnato il Premio Miglior Ortrugo, organizzato da Coldiretti Piacenza, deciso dalla giuria tecnica composta dai sommelier professionisti di FISAR e AIS, il riconoscimento è stato assegnato all’ortrugo frizzante prodotto dalla Cantina Oddi, mentre quello della versione spumante se l’è aggiudicato la Cantina Vicobarone. Usata prima come uva da taglio, l’ortrugo solo dagli anni ’70, grazie all’intuizione e preziosa opera di alcuni produttori locali, comincia ad essere vinificato in purezza. Il vino ottenuto si presenta con un colore giallo paglierino, con un sapore secco o abboccato con un retrogusto amarognolo. Prodotto principalmente nelle tipologie frizzante e spumante, ha avuto grande successo, ultimamente, anche nella versione ferma.

Domenica 4 settembre giornata clou con l’apertura degli stand vendita chisöla dalle ore 7.30 in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis. Nella mattinata partirà l’escursione sulla Via Postumia inserita nel circuito “ValTidone Lentamente” a cura del Sentiero del Tidone con la guida Mirna Filippi. Durante la giornata gara ciclistica per giovanissimi organizzata dal Velosport Borgonovese e poi nel centro storico esposizione Moto d’epoca e Vespa, mostra fotografica “Fotogiocopassione” di Renato Bellinaso, esibizione itinerante artisti di strada, esibizione Gruppo Musicale Orione e Valtidone WineFest “Ortrugo&Chisöla”. In serata la Croce Rossa Italiana sede di Borgonovo Val Tidone consegnerà gli attestati ai volontari di più lunga militanza e a coloro che si sono dedicati al superamento dell’emergenza COVID. Dalle 21.30 conclusione con il concerto live di Cisco&The Cockerels. Il programma dettagliato con tutti gli orari è disponibile sul sito www.prolocoborgonovo.it

RITORNO ALLA NORMALITÁ – L’edizione 2022 segna il ritorno alla normalità dopo le edizioni “ridotte” del 2020 e 2021, anni in cui la pandemia Covid-19 e le relative restrizioni applicate alla vita sociale hanno costretto a ridimensionare in maniera massiccia il programma non solo della Festa d’la Chisöla ma anche di tutti gli eventi e attività della Pro Loco. Nonostante le limitazioni, negli ultimi due anni i volontari della Pro Loco hanno voluto comunque organizzare la sagra seppur in maniera ridotta, per portare avanti una tradizione che dura da 56 anni. L’auspicio per il 2023 – dicono i volontari della Pro Loco di Borgonovo Val Tidone – è proporre il consueto e ricco calendario di eventi e manifestazioni annuali.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Dalle ore 7.30 Apertura stand vendita chisöla in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis

Ore 9.00 Escursione circuito “ValTidone Lentamente”

Gara ciclistica per giovanissimi organizzata dal VeloSport Borgonovese

Durante la giornata nel centro storico:

Valtidone Wine Fest “Ortrugo&Chisöla”

Mostra fotografica “Fotogiocopassione” a cura di Renato Bellinaso

Meeting Moto d’epoca e Vespa

Esibizione itinerante artisti di strada

Ore 17:00 Esibizione artisti di strada in Piazza Garibaldi

Ore 18.00 Esibizione Gruppo Musicale Orione in Piazza della Rocca

Dalle 19.30 apertura stand gastronomici

21.30 Cisco&The Cockelers live