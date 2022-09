Visita guidata per la terza età alla Chiesa di San Giorgino

Prosegue con un nuovo e interessante appuntamento la serie di visite guidate per la terza età organizzate dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Venerdì 23 settembre i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare un altro luogo sacro della nostra città, la Chiesa di San Giorgino. Ubicata in via Sopramuro, la chiesa risalente a metà del ‘600 merita attenzione per il profilo artistico e la particolare architettura che ne caratterizzano gli interni e per i preziosi dipinti in essa contenuti, tra i quali la Madonna del Suffragio e le anime purganti del De Longe posto sull’altare maggiore.

La visita guidata è gratuita e per poter partecipare è necessario iscriversi a partire da venerdì 16 settembre (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724/2743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). Le iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anticovid. E’ raccomandato l’utilizzo della mascherina chirurgica durante la visita all’interno dell’edificio.