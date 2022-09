Visita virtuale alle pievi della nostra Diocesi nel territorio parmense

Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 in occasione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, tornano le visite virtuali guidate online su Zoom, con un nuovo focus sulle pievi nel territorio parmense della nostra diocesi. Si andrà alla scoperta delle pievi e delle opere d’arte della Val Taro e della Val Ceno, nell’Appennino, confine tra due province con secoli di storia in comune. L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: https://cattedralepiacenza.it/event/le-pievi-nel-territorio-parmense-della-nostra-diocesi/. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.