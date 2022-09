Tempo stabile nel week end nel piacentino. Sia nella giornata di sabato 1, che in quella di domenica 2 ottobre, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento, fino a toccare domenica i 26-27 gradi di massima in pianura. Il tempo – le previsioni di Arpae – resterà stabile anche nei primi giorni della prossima settimana, con possibile nuvolosità pomeridiana lungo i rilievi nelle ore centrali della giornata.