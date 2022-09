Zanichelli e Lanzi (M5s) a Piacenza “Priorità a lavoro e salari”

Erano presenti anche il deputato e capolista al Collegio plurinominale ER 01 (quello comprendente la nostra provincia) Davide Zanichelli e il Senatore e Coordinatore regionale Gabriele Lanzi al banchetto elettorale del M5S che si è svolto sabato pomeriggio al Mercato Europeo di Piacenza.

Nel corso del banchetto, numerosi sono stati i cittadini che hanno ricevuto i volantini elettorali in vista dell’appuntamento del 25 settembre e che si sono fermati a parlare con i due parlamentari e gli attivisti presenti. “Il nostro impegno è stato, anche in questa occasione, quello di evidenziare la diversità del programma del Movimento 5 Stelle rispetto a quello degli altri principali partiti. La nostra forza politica”, sottolineano Zanichelli e Lanzi, “presenta infatti una ricca agenda sociale, di cui il Paese, in questo momento di crisi energetica ed economica, ha assoluto bisogno: salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora, contrasto al precariato ristabilendo in pieno il Decreto Dignità, risorse immediate per famiglie e imprese contro il devastante caro bollette. Tutti argomenti che toccano da vicino anche il territorio piacentino. Ciò che ci contraddistingue è anche l’attenzione all’ambiente, all’indipendenza energetica e alla transizione ecologica: gli altri si fermano alle parole, noi, come abbiamo dimostrato con il Superbonus, facciamo i fatti”.

“Appuntamenti come questi sono fondamentali anche per ascoltare i cittadini, per raccogliere nuovi spunti, per rispondere a dubbi e, purtroppo, anche per controbattere ad ingiuste accuse create ad arte da avversari politici o dalla cattiva informazione. I piacentini, questo è il messaggio che abbiamo cercato di veicolare, devono sapere che il voto al M5S è un voto davvero utile: nella scorsa legislatura abbiamo realizzato l’80% di quanto promesso, cosa che nessuno ha fatto. E altrettanto faremo con le proposte del nostro programma attuale, impegnandoci a trasformarle in leggi dal primo giorno della nuova legislatura”, concludono Zanichelli e Lanzi.