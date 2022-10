Per il Fiorenzuola c’è la capolista Reggiana “Proveremo a fare qualcosa di grande”

Big match per il Fiorenzuola, che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) ospita al Pavesi la capolista Reggiana. Sulle tribune è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con circa un migliaio di tifosi che arriveranno da Reggio Emilia. Un match tutt’altro che semplice per la squadra di Tabbiani, che arriva però all’appuntamento carica di entusiasmo e forte di due successi consecutivi, l’ultimo ottenuto sabato scorso sul campo dell’Imolese, che hanno portato i rossoneri al quinto posto in classifica con nove punti, a tre distanze dalla stessa Reggiana. Si tratta del primo di tre impegni in una settimana per il Fiorenzuola (mercoledì al Comunale arriverà la Lucchese per la Coppa Italia, prima del match di campionato ad Olbia), e Tabbiani ancora una volta dovrà far fronte ad alcune assenze

“È una partita abbastanza facile da preparare – le parole del tecnico alla vigilia -, giochiamo contro una squadra di alto livello e con una tifoseria fantastica; i ragazzi stanno bene, abbiamo l’occasione di fare qualcosa di importante. A prescindere da come finirà la partita, dobbiamo assolutamente fare di tutto per provare a portare a casa qualcosa di grande, ma soprattuto dimostrare di continuare a crescere. Per quelli che sono gli obiettivi di campionato la Reggiana deve venire a Fiorenzuola per vincere, noi abbiamo l’opportunità di giocare questa partita serenamente visti i punti conquistati fino ad ora; non dobbiamo però assolutamente accontentarci di quanto fatto, ma ragionare sull’opportunità che abbiamo di poter fare qualcosa di importante. Recuperiamo Bondioli, che verrà in panchina, dobbiamo invece valutare Currarino che ha avuto un piccolo problema e non sappiamo se potrà essere della partita; abbiamo comunque già dimostrato di saper superare le tante difficoltà che abbiamo avuto in questo inizio di stagione”.