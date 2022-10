Agraria, premi a 19 studenti meritevoli “Nella Settimana del Dono l’obiettivo è la lotta alla fame”

Cerimonia di consegna nella mattinata del 4 ottobre in Università Cattolica a Piacenza delle borse di studio e dei premi di laurea assegnati a 19 studenti della facoltà di Scienze Agrarie Alimentari e ambientali. Si tratta di diversi riconoscimenti donati da enti e famiglie ai giovani (studenti dei corsi o già laureati) più meritevoli per un valore complessivo di 31mila 500 euro.

“Abbiamo combinato diverse premiazioni – spiega il preside della facoltà di Scienze Agrarie e Alimentati Marco Trevisan – anche in occasione della Settimana del dono che vogliamo celebrare. Un contributo economico è stato assegnato ai migliori studenti che fanno il primo o secondo anno del corsi di lauera triennale o magistrale, o ai laureati giunti alla fine del percorso di studi. Abbiamo deciso di fare un festa unica per testimoniare come ci sia grande attenzione per la nostra facoltà da parte del territorio piacentino e come ci siano ancora tanti benefattori che premiano studenti e i giovani più meritevoli”. “Quando si parla di donare – ha aggiunto il preside – il principale obiettivo della facoltà di Agraria è di ridurre la fame, non c’è nessuno più di noi da coinvolgere: normalmente chi si laurea qui esplica in un modo diretto o indiretto un’attività per contrastare la fame nel mondo”.

I PREMIATI – Si tratta di riconoscimenti finanziati da diversi donatori: la borsa di studio della Fondazione Invernizzi è stata assegnata a Anna Balzarelli, Davide Garoli, Roberta Le Grazie, Edoardo Mori; il premio sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e Credit Agricole a Mattia Barbuti, Lorenzo De Maria, Roberto Vincini, Fulco Zaltieri Castellana, Arianna Zoni, Marcello Galli, Katherine Jane Gannon, Erica Lo Nigro, Micaela Marzaroli, Sara Morandi, Francesco Pelusi; il premio dedicato alla defunta professoressa Aurelia Gasparini è andato a Martina Mosconi; il premio dedicato a Piero Rebecchi (dono del Lyons Club Trebbia Luretta e Maria Teresa Fontana) a Federica Lentoni; premio in memoria a Fausto Zermani (Consorzio Bonifica) a Daniele Bergamaschi; premio Zermani (dalla famiglia) a Fabio Conzadori.