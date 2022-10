Soffre la Gas Sales Bluenergy alla prima, Verona piegata al quinto

GAS SALES BLUENERGY – WITHU VERONA 3-2 (20-25; 25-23; 25-23; 20-25; 18-16)

Una sofferenza. Al PalaBanca Gas Sales Bluenergy piega Verona al quinto set, nei tie break concluso ai vantaggi. Davanti al pubblico di casa nell’esordio in Superlega i biancorossi hanno mostrato un gioco altalenante, dopo aver perso il primo set si sono portati avanti per due a uno con un doppio 25 a 23, ma i veneti hanno riportato il match in equilibrio conquistando il tie break. Punto su punto fino al 18 a 16 finale.

LA DIRETTA

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizia la stagione 2022-2023 al PalabancaSport. Dalle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv) i biancorossi chiudono il programma della prima giornata di andata della SuperLega Credem Banca affrontando la WithU Verona, vincitrice, una settimana fa, del Trofeo Astori a cui ha partecipato anche la formazione biancorossa.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che si presenta ai nastri di partenza con nove nuovi arrivi, cinque i giocatori della scorsa stagione confermati tra cui due freschi Campioni del Mondo: Leonardo Scanferla e Francesco Recine. A questi si va ad un aggiungere un altro Campione del Mondo: Yuri Romanò. Un gradito ritorno sulle rive del Po: Robertlandy Simon, il nazionale cubano dopo nove anni torna nella città che lo ha accolto e fatto debuttare nel campionato italiano. A completare il reparto dei centrali i confermati Edoardo Caneschi ed Enrico Cester a cui si è aggiunto il nuovo arrivato, anche lui nazionale cubano, Roamy Alonso. Volto nuovo anche nel reparto palleggiatori: il nazionale olandese Freek De Weijer sarà il vice del confermato Antoine Brizard alla sua seconda stagione in Italia. La maglia del libero sarà sulle spalle del confermato Leonardo Scanferla a cui si affianca il classe 2000, Nicolò Hoffer lo scorso anno in A2. Parecchi volti nuovi tra gli schiacciatori di palla alta, solo Francesco Recine è rimasto dalla scorsa stagione. Sono arrivati i brasiliani Yoandy Leal da Modena e Ricardo Lucarelli da Civitanova Marche, il giovane Fabrizio Gironi da Taranto, il francese Luka Basic da Vibo Valentia e il già citato Yuri Romanò.