Amici dell’arte, al via la rassegna dei soci artisti

“XVI RASSEGNA DEI SOCI ARTISTI” DAL 2 al 30 OTTOBRE 2022 – La “Rassegna dei soci artisti” è un punto fisso dell’associazione culturale “Amici dell’arte”, un appuntamento biennale importante e sempre più atteso. Iniziata nell’ormai lontano 1980, quest’anno ha raggiunto la sedicesima edizione e non ha deluso le attese. Notevoli allora entusiasmo e partecipazione, soprattutto opere di qualità in diversi ambiti espressivi, dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia non scordando la video-art. Gli organizzatori temevano che, fra pandemia e generale crisi sociale, le iscrizioni sarebbero state poche. Invece gli artisti-soci dell’associazione hanno concepito ad hoc opere davvero originali, a ribadire la vivacità soprattutto dell’arte piacentina.

L’inaugurazione è prevista per domenica 2 ottobre 2022, ore 11, nella sede dell’associazione (via San Siro 13, Piacenza). La presentazione sarà di Silvia Bonomini, critica d’arte che in passato già aveva introdotto l’evento. Davvero interessante l’allestimento: entrambi gli spazi espositivi (sala Fervari e salone Arisi) sono stati infatti occupati con – nella maggior parte dei casi – almeno due opere a testa; più che in altre occasioni l’allestimento quest’anno contribuisce a valorizzare la singola opera nel generale equilibrio e nella sobrietà del contesto. Ultima annotazione: anche questa “XVI rassegna dei soci artisti” contribuisce ad un dialogo e ad un avvicinamento fra artisti e tendenze, tra performer più o meno impegnati e più o meno affermati, fra tendenze più o meno collaudate. Di questa XVI rassegna verrà anche stampato un apposito catalogo che raccoglierà tutte le opere esposte e che sarà distribuito nel finissage. Questa XVI rassegna terminerà il 30 ottobre 2022. L’ingresso è gratuito. Orari d’apertura dell’associazione: da venerdì a domenica ore 16-19.