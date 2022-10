Auto ribaltata in un campo, gli occupanti si allontano prima dell’arrivo dei soccorsi. L’incidente sarebbe avvenuto verso le 20 lungo strada della Chiusa a Cadeo. Una Fiat Stilo è uscita di strada e si è ribaltata nel canale. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto ma, all’arrivo dei sanitari, non c’era nessuno dei possibili occupanti. I carabinieri, attraverso le testimonianze di residenti e di testimoni oculari, stanno cercando di risalire all’identificazione delle persone a bordo del veicolo incidentato. Da quanto è stato possibile apprendere, potrebbero essere due i giovani che, dopo l’incidente, si sono dileguati approfittando dell’oscurità per far perdere le proprie tracce. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda per mettere in sicurezza l’auto incidentata.

