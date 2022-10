Ciclismo, il Cadeo Carpaneto saluta il 2022 su strada con un podio

Il 2022 su strada del Cadeo Carpaneto si chiude con un bel podio centrato ieri (domenica) a San Marino di Carpi, in provincia di Modena. In una gara selettiva, con tratti di sterrato, il sodalizio piacentino ha centrato il secondo posto con Marisol Dalla Pietà, alla piazza d’onore nella categoria Allieve alle spalle dell’ucraina Anastasiia Sirkova (Biesse Carrera). All’indomani della quarta posizione al tricolore cronosquadre di Fiume Veneto, Marisol è entrata nella fuga decisiva in una corsa che ha visto in top ten anche la compagna di squadra bresciana Desirée Bani, nona.

Risultati

Allieve San Marino di Carpi: 1° Anastasiia Sirkova (Ucraina, Biesse Carrera), 2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 3° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), 4° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Alice Bulegato (Young Team Arcade) a 6 minuti 49 secondi, 6° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 7° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 8° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 10° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile).