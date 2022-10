Ciclista investito da un’auto in via Cortesi

Ciclista investito da un’auto a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sessantenne in sella alla sua bicicletta stava attraversando via Cortesi, una traversa di via Colombo, lungo le strisce ciclo-pedonali quando un’auto in svolta lo ha urtato. L’uomo è caduto riportando lievi contusioni. È stato medicato dai sanitari della Croce Bianca e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale.