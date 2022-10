La settimana inizia col bel tempo. Il cielo, infatti, sarà soleggiato per tutta la giornata di lunedì 3 ottobre. Le poche nubi sparse nel pomeriggio di martedì non porteranno pioggia. Calano leggermente le temperature dopo il picco di domenica: attesi 24 gradi di massima lunedì in pianura, 23 gradi martedì. Dai 4 ai 6 gradi in meno sulle colline.

Giorni successivi – Il tempo – secondo le previsioni di Arpae – resterà parzialmente nuvoloso per tutta la settimana, ma senza precipitazioni. Temperature attorno alla media climatologica del periodo, senza variazioni di rilevo.