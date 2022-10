Doppia presentazione per Martina Picca venerdì a Ziano

Dopo la presentazione in terra piemontese dell’8 settembre a Viguzzolo, Martina Picca torna su un palco per parlare dei sui libri. Venerdì sera alle 21 a Ziano, la giovanissima scrittrice piacentina sarà protagonista di una doppia presentazione, quella del suo ultimo libro “Nome di battaglia Nitzi. Un partigiano tra il Piemonte e l’Emilia” e poi della sua seconda uscita, sempre per Edizioni Officine Gutenberg, risalente al 2020 dal titolo “Ma l’amore resiste”.

Come detto l’appuntamento è fissato per venerdì 7 ottobre alle 21 nell’ex Cinema Smeraldo di Ziano (ora diventato un salone polifunzionale) dove troveremo Martina in dialogo con il curatore delle uscite editoriali di Edizioni Officine Gutenberg, Giovanni Battista Menzani. L’evento è stato creato in collaborazione con il Comune di Ziano e con la biblioteca comunale “Carla Carloni”.

Per maggiori info potete scrivere a biblioteca@comune.ziano.pc.it oppure telefonare al numero 0523.861036