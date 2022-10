FIORENZUOLA – REGGIANA 5-0 (FINALE)

Morello al 19′ e 26′, Sartore al 35′, Oneto al 57′, Di Gesù all’88’.



Quarto successo in campionato per il Fiorenzuola che ne fa cinque alla Reggiana, partita alla vigilia con il favore del pronostico. Un successo spettacolare per i ragazzi di Tabbiani che sono andati in gol due volte con Morello, poi con Sartore, Oneto e il subentrato Di Gesù. Fiorenzuola che sale così a 12 punti in classifica nel girone B della Serie C.

LA PARTITA – “Abbiamo l’occasione di fare qualcosa di grande” aveva detto Tabbiani alla vigilia, e il suo Fiorenzuola ha risposto alla grande: in un “Pavesi” vestito a festa con il pubblico delle grandi occasioni, i rossoneri strapazzano con cinque reti la capolista Reggiana e portano a casa il terzo successo consecutivo. Una prova sontuosa quella del Fiorenzuola, che ha chiuso la gara già nella prima frazione grazie alla doppietta di Morello e alla terza rete di Sartore; nella ripresa Oneto ha calato il poker e Di Gesù nel finale ha fissato il risultato. Dalla parte degli ospiti, le speranze di rimonta si sono infrante contro i due legni colpiti da Lanini.

È un Fiorenzuola super nel primo tempo e bastano pochi minuti alla Reggiana per capire che sarà un pomeriggio complicato: Stronati mette al centro per Sartore che da due passi trova la grande risposta di Voltolini. Ancora Sartore scappa sulla destra al 12’ e serve Mastroianni al centro dell’area che manca la girata. Alla terza occasione ecco il vantaggio: su un traversone dalla trequarti di Danovaro il pallone arriva a Morello che controlla e supera Voltolini in uscita: rossoneri avanti al 19’. Passano sette minuti e arriva il raddoppio: Sartore è imprendibile, sul suo diagonale Voltolini respinge come può e Morello è il più lesto a ribadire in rete. La Reggiana prova a scuotersi e poco dopo la mezz’ora va vicinissima a riaprire la gara con un colpo di testa di Lanini che finisce sul palo dopo un’uscita a vuoto di Battaiola. Il Fiorenzuola non si scompone e con una magia di Sartore assesta il colpo del ko: l’esterno rossonero recupera palla, supera con un pallonetto un avversario, ne salta un secondo e batte per la terza volta Voltolini. Reggiana ancora sfortunata nel finale di tempo, è ancora la traversa che nega il gol a Lanini. Tabbiani a inizio ripresa manda in campo Mamona per Sartore, ne cambia tre invece Diana e i suoi partono meglio nel tentativo di riaprire la contesa; ma al 57’ il Fiorenzuola cala il poker e chiude definitivamente i conti: punizione di Fiorini, sponda di Stronati per Oneto che tutto solo insacca di testa. La partita di fatto termina qui, e nel finale partecipa alla festa anche Di Gesú, entrato al posto di Mastroianni, che di piatto da fuori area segna la quinta rete. Festa grande al Pavesi per un Fiorenzuola che sale a quota 12 punti, agganciando proprio la Reggiana nelle zone altissime della classifica. Mercoledì appuntamento con la Coppa Italia, i rossoneri ospiteranno la Lucchese.

Fiorenzuola – Reggiana 5-0

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Stronati (dal 79’ Frison), Mastroianni (dal 54’ Di Gesù), Sartore (dal 46’ Mamona); Oneto (dal 70’ Cavalli), Quaini, Oddi; Morello (dal 78’ Anelli), Fiorini, Danovaro. All. Tabbiani.

Reggiana (3-4-3): Voltolini; Cauz (dal 46’ Pellegrini), Cremonesi (dal 62′ Hristov), Laezza; Guglielmotti, Kabashi (dal 46’ Guiebre), Nardi, Nicoletti; Rosafio (dal 62′ Varela), Montalto (dal 46’ Sciaudone), Lanini. All. Diana.

Arbitro: Andreano di Prato (Assistenti: Vitale di Ancona e Biffi di Treviglio. IV Ufficiale: Bianchi di Prato)

Reti: 19′ e 26′ Morello (F), 35′ Sartore, 57′ Oneto, 88′ Di Gesù.

Ammoniti: Stronati (F); Iselle (F); Guglielmotti (R); Laezza (R).

Note: Recupero 2’ e 3’ Spettatori: 1500 – Angoli: 0-5

LA CRONACA

Fischio finale al Pavesi.

GOL – Di Gesù! Arriva anche il quinto gol del Fiorenzuola

GOL – Oneto per il poker del Fiorenzuola!

Schema da punizione per la conclusione finale di Oneto che non fallisce. Al 57′ il parziale è di 4-0.

Si riparte con i secondi 45 minuti.

Finito il primo tempo al Pavesi. Un Fiorenzuola da sballo è avanti di tre reti contro la Reggiana.

GOL – Tris del Fiorenzuola! Sartore per il 3-0 al 35′

Gol immaginifico del numero dieci che, su azione personale, riesce a saltare due uomini con un pallonetto, si porta la palla sul sinistro e conclude in equilibrio precario. Al Pavesi è 3-0 a 10 minuti dall’intervallo.

GOL – Ancora Morello! Raddoppio del Fiorenzuola al 26′

Tiro di Sartore, respinta del portiere della Reggiana Voltolini. Tap-in vincente di Mattia Morello per la doppietta personale.

GOL – Fiorenzuola in vantaggio al 19′ con Morello

Conclusione da distanza ravvicinata dell’attaccante rossonero.

Iniziato il match al Pavesi.

I rossoneri in campo con questo undici (4-3-3): Battaiola; Potop, Stronati (C), Mastroianni, Sartore; Oneto, Quaini, Oddi; Morello, Fiorini, Danovaro. A disposizione: Sorzi, Frison, Bondioli, Mamona, Anelli, Coghetto, Sussi, Iselle, Currarino, Arduini, Di Gesù, Cavalli, Areco. All. Tabbiani.

3-4-3 per la Reggiana: Voltolini; Cauz, Cremonesi, Laezza; Guglielmotti, Kabashi, Nardi, Nicoletti; Rosafio, Montalto, Lanini. A disposizione: Lorenzi, Rozzio, Rossi, Pellegrini, Luciani, Libutti, Varela Djamanca, Guiebre, D’Angelo, Orsi, Hristov, Sciaudone, Turk. All. Diana.

Match di altissimo profilo al velodromo Pavesi quest’oggi, dove il Fiorenzuola ospita la Reggiana per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Entrambe le squadre sono in grandissima forma, reduci da importanti vittorie. Calcio d’inizio alle 14.30. I rossoneri allenati da Tabbiani cercano il terzo successo di fila dopo quelli ottenuti con Lucchese ed Imolese. Un campionato fin qui strepitoso quello dei rossoneri, a quota nove in classifica con tre match vinti su cinque. La Reggiana, che vuole riprendersi la vetta della classifica dopo la vittoria del Siena sul campo del Pontedera, parte comunque favorita nel pronostico. “È una partita abbastanza facile da preparare – le parole del tecnico rossonero Tabbiani alla vigilia -, giochiamo contro una squadra di alto livello e con una tifoseria fantastica; i ragazzi stanno bene, abbiamo l’occasione di fare qualcosa di importante. A prescindere da come finirà la partita, dobbiamo assolutamente fare di tutto per provare a portare a casa qualcosa di grande, ma soprattuto dimostrare di continuare a crescere”.

Per i rossoneri ancora out i lungodegenti Yabre, Scardina e Giani. Recuperato Bondioli, che sarà in panchina. Currarino potrebbe necessitare di un turno di riposo a causa di un problema fisico: si riscalda per una maglia da titolare Fiorini, che si piazzerebbe in posizione di centrocampista davanti la difesa, favorendo Stronati in quella di mezz’ala. Il Fiorenzuola schiera il tridente formato da Mastroianni, Sartore e Morello.

Queste le probabili formazioni:

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi; Currarino; Stronati, Oneto; Sartore, Mastroianni, Morello. A disposizione: Iselle, Sorzi, Bondioli, Cavalli, Coghetto, Frison, Sussi, Arduini, Areco, Di Gesù, Fiorini, Anelli, Mamona. All. Tabbiani

Reggiana (3-5-2): Voltolini, Cauz, Cremonesi, Laezza; Guglielmotti, Kabashi, Nardi, Sciaudone, Nicoletti; Lanini, Montalto. All. Diana

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Vitale-Biffi. IV ufficiale: Bianchi)