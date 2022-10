Formazione, Ecipar Piacenza “Da 25 anni al servizio di lavoratori e aziende”

Ecipar Piacenza opera da 25 anni nel settore della formazione a 360°, con un gruppo composto da 11 professionisti qualificati, che operano quotidianamente sotto la spinta della passione per il proprio lavoro.

“La professionalità e l’attenzione nei confronti di tutti gli utenti, lavoratori e Aziende che usufruiscono del nostro servizio ha permesso al gruppo di crescere fortemente negli ultimi anni, ampliando la propria offerta formativa e ottenendo validi risultati” spiega Natalia Tacchini, neo direttore Ecipar Piacenza.

“La solida partnership con CNA Piacenza e le numerose aziende associate operanti sul territorio, permettono al gruppo di offrire opportunità esclusive rafforzate dai numerosi consulenti e docenti d’eccezione, provenienti direttamente dal mondo imprenditoriale e professionale piacentino. Siamo un gruppo di persone fortemente motivate – afferma -, arricchito da professionalità differenti e soprattutto dotato di grande trasversalità, che permette di adattare immediatamente la propria competenza in relazione all’esigenza del momento”.

“In Ecipar coltiviamo con passione le relazioni intessute con i nostri partner in tutti gli anni di esperienza del nostro Ente di Formazione: la Regione Emilia Romagna sopra tutti, ma anche Fondo Artigianato, gli Istituti di Formazione presenti sul territorio provinciale, e tante realtà professionali piacentine”.

Lo staff è composto da 11 professionisti, guidati da Natalia Tacchini, neo-direttrice Ecipar Piacenza con forte esperienza pluriennale nel settore della Formazione e Marco Salvatori, protagonista del Web design Piacentino e Presidente di Ecipar dal 2018.

“Ruoli differenti, personalità e attitudini diverse sono la ricchezza del nostro gruppo, che ogni giorno è a disposizione di tutti i nostri clienti nei settori Area Lavoro, Scuola Iefp, Corsi Finanziati e a Mercato per Aziende e Persone, Corsi Autotrasporto e Personal Coaching, programma GOL”.

Tutti i contatti

Federica Burgazzi

burgazzi@eciparpc.it per quanto riguarda la scuola IEFP con qualifica “meccatronico dell’autoriparazione”.

Filippo Dadomo

dadomo@eciparpc.it per scuola IEFP e certificazioni FGAS

Federica Vernaschi

vernaschi@eciparpc.it per i corsi Fondo Artigianato

Sara Gobbi

gobbis@eciparpc.it per i corsi normati e regolamentati

Serena Carella

carella@eciparpc.it per i corsi Aziendali ed FSE

Pietro Spina

spina@eciparpc.it per area Lavoro e rendicontazione

Jvana Veneziani

veneziani@eciparpc.it per Apprendistato e Tirocini

Maria Elena Reggiani

reggianie@eciparpc.it per i corsi di Sicurezza

Mara Mainardi

amministrazione@eciparpc.it per Amministrazione e rendicontazione

Ecipar Piacenza, via Coppalati 10, Loc. Le Mose, per un appuntamento n. 0523-572240. Siamo a tua disposizione.