Giochi, laboratori, attività: sul Facsal evento itinerante per bambini e famiglie

Si intitola “Seguici! A passo lento” l’evento promosso dal Centro per le famiglie, insieme all’associazione Le valigie, in programma il 7 ottobre – dalle ore 16 alle 19 – sul Pubblico Passeggio a Piacenza (in caso di mal tempo rimandata al 14 ottobre). Un’iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie, con occasioni di gioco, laboratori e attività che mettano al centro diversi linguaggi, dalla lettura, alla musica, alla pittura. Durante il pomeriggio saranno operativi gli spazi informativi dello Sportello Informafamiglie&bambini e l’evento chiuderà con la musica della Marching Band proposta dalla Banda Rulli frulli di Finale Emilia. La partecipazione alle attività è libera e gratuita.