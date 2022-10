Guaschino, Nedeljkovic e Molinari saranno le centrali del Fumara per la prossima stagione

Si completa il roster del Fumara MioVolley per la prossima stagione 2022/23 in serie B2: alla voce centrali coach Enrico Mazzola potrà contare sull’apporto di Stefania Guaschino, Jovana Nedeljkovic e Arianna Molinari. Per le biancoblù quindi due conferme ed un volto nuovo rispetto alla passata stagione in serie B1. “Ho deciso di restare a Gossolengo perché nonostante la retrocessione ho trovato un ambiente famigliare e la società, in tanti momenti, ha cercato di venirci incontro. Mi è piaciuto fin da subito il progetto di Gabriele (Cornalba, DG del Fumara) di fare una B2 per puntare a vincere il campionato: ci sono buone probabilità di far bene”. Queste le parole di Stefania Guaschino, alla seconda stagione in biancoblù: la centrale prosegue quindi l’avventura in maglia Fumara con il desiderio di riscattare la retrocessione del campionato 2021/22.

In cerca di riscatto anche Jovana Nedeljkovic: la giocatrice, punto fermo del MioVolley dalla stagione 2016/17 e protagonista di due promozioni, si dice pronta al campionato che prenderà il via l’8 ottobre. “Mi auguro di giocare un buon campionato e di trovare più spazio rispetto lo scorso anno: sono quindi contenta per la riconferma in squadra”. Terzo nome, questa volta inedito, è quello di Arianna Molinari. La centrale proveniente dalla Pallavolo San Giorgio, prossima avversaria del Fumara MioVolley nel girone F di serie B2. “Ho accettato la proposta del Fumara perché mi è piaciuto fin da subito l’allenatore e soprattutto gli obiettivi che si è posta la società. Da questa stagione mi aspetto di arrivare in alto e di migliorare sotto tutti gli aspetti, di poter dare il 100% di me stessa e anche, soprattutto, di crescere come gruppo”.

LA ROSA DEL FUMARA MIOVOLLEY 2022/23

ALZATRICI: Flavia Gemma, Ilaria Bianchini (nuove)

OPPOSTI: Alisa Hodzic, Valentina Viola (nuove)

BANDE: Chiara Scarabelli (confermata), Sofia Cornelli, Irene Ducoli, Chiara Galibardi (nuove)

CENTRALI: Stefania Guaschino, Jovana Nedeljkovic (confermate), Arianna Molinari (nuova)

LIBERI: Sara Fizzotti, Francesca Passerini (nuove)

ALLENATORE: Enrico Mazzola (nuovo)

SECONDO ALLENATORE: Andrea Falco (confermato)

SCOUT MAN: Flavio Anni (nuovo)