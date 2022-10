Crisi Piacenza, il Sangiuliano vince 3-1. Biancorossi sempre più ultimi

SANGIULIANO – PIACENZA 3-1 (FINALE)

13′ e 67′ Cogliati (S); 33′ Cesarini (P); 92′ Anastasia (S)

È buio pesto per il Piacenza, che sul campo del Sangiuliano incassa l’ennesima sconfitta di questo travagliato inizio di stagione. I padroni di casa si impongono per 3-1 con due gemme di Cogliati e la rete nel recupero di Anastasia; inutile per i biancorossi il gol dell’illusorio pareggio realizzato da Cesarini.

LA PARTITA – Scalise deve rinunciare all’infortunato Suljic; Tintori, non al meglio, è regolarmente in campo, in difesa Masetti prende il posto di Nava, in avanti ci sono Rossetti e Cesarini, mentre Morra parte dalla panchina, insieme al neo acquisto Persia. La gara inizia male per i biancorossi e al primo affondo il Sangiuliano passa: il cross dalla destra di Zanon trova sul secondo palo Cogliati che al volo manda la palla all’incrocio. 1-0 al 13’ e partita subito in salita. Il Piace fatica a rendersi pericoloso e si fa vedere solo con una conclusione alta di Nelli. Non fa molto di più il Sangiuliano e i biancorossi tornano a farsi pericolosi intorno alla mezz’ora, ma Munari, ben servito da Rossetti, non trova la porta da posizione defilata. Due minuti dopo ecco il pareggio: è Palazzolo, dopo un tentativo di rinvio della difesa di casa, a rimettere il pallone verso il centro dell’area dove Cesarini è bravo in allungo a superare D’Alterio. Si va così all’intervallo sul risultato di parità. A inizio ripresa Scalise cambia e manda in campo Lamesta per Parisi, ma i suoi rischiano subito grosso quando Bruzzone anticipa tutti su calcio d’angolo mandando a lato di testa da ottima posizione. Rossetti ci prova con una giocata personale, ma la sua conclusione non crea problemi a D’Alterio, dall’altra parte Zugaro non inquadra la porta su punizione. Persia prende il posto di Nelli, la gara resta in equilibrio fino a quando Cogliati non si inventa un’altra magia sparando un sinistro imprendibile all’incrocio che vale al 67’ il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Scalise si gioca la carta Morra (entreranno poi anche Zunno e Onisa) e il nuovo entrato si fa subito vedere con una girata che termina di poco a lato. Troppo poco per un Piacenza che vede scivolare dalle mani la partita e per l’ennesima volta in questa stagione finisce la gara in inferiorità numerica: è Cosenza a lasciare in dieci i compagni per doppia ammonizione. E nel recupero arriva anche il 3-1 di Anastasia, con una bella azione personale. I biancorossi restano all’ultimo posto in classifica con soli due punti. Mercoledì si torna subito in campo per la Coppa Italia: al Garilli arriverà la Pro Vercelli.

Sangiuliano City – Piacenza 3-1

Sangiuliano City (4-3-3): D’Alterio; Zanon, Bruzzone, Serbouti, Zugaro (dall’87’ Marchi); Fusi, Pedone, Metlika (dall’87’ Guidetti); Qeros, Miracoli (dal 55’ Anastasia), Cogliati. All. Ciceri

Piacenza (4-3-2-1): Tintori; Parisi (dal 46’ Lamesta), Masetti, Cosenza, Capoferri; Palazzolo (dall’83’ Zunno), Munari, Nelli (dal 65’ Persia); Cesarini, Frosinini; Rossetti (dal 77’ Morra). All. Scalise

Arbitro: Marco Marchioni di Rieti (Assistenti: Fumarulo di Barletta e Jorgji di Albano Laziale. IV Ufficiale: Costanza di Agrigento)

Reti: 12′ e 67′ Cogliati (S); 33′ Cesarini (P); 92′ Anastasia (S).

Espulsi: Cosenza (P) all’88’

Ammoniti: Pedone, Cogliati (S); Munari, Nelli (P)

Note: Recupero 1’ e 4’

LA CRONACA

Triplice fischio al “Ferruccio”.

GOL – Altro gol pazzesco per il Sangiuliano. Anastasia chiude la partita.

Scaduti i 90 minuti. Quattro di recupero.

Ultimi minuti. Adesso il Sangiuliano perde tempo.

Espulso Cosenza. Doppia ammonizione per il difensore del Piacenza.

Attacca il Piace in cerca del pari.

Doppia sostituzione per il Sangiuliano, dentro Guidetti e l’ex Marchi, fuori Zugaro e l’infortunato Metlika.

Punizione in zona pericolosa per il Sangiuliano. Para Tintori.

Piacenza vicinissimo al pari. Bel tiro di Morra in girata, palla fuori di un soffio.

Ultimo quarto d’ora al “Ferruccio”.

Scalise cambia l’attacco. Morra prende il posto di Rossetti.

GOL – Torna in vantaggio il Sangiuliano. Goal clamoroso di Cogliati che di punta la mette nel sette. Battuto Tintori. Doppietta per il numero 11.

Entra Persia al posto di Nelli. Per il centrocampista è l’esordio in maglia biancorossa.

Tiro di Zugaro, palla abbondantemente sopra la traversa.

Ammonito Cosenza (Piacenza) per fallo su Cogliati. Punizione per il Sangiuliano.

Ammonito Cogliati (Sangiuliano) per un fallo su Frosinini, che resta a terra.

Più Piacenza che Sangiuliano in questa parte di gara.

Tiro fortissimo di Rossetti, centrale. Para D’Alterio.

Cesarini messo a terra da Pedone. Punizione già battuta dal Piacenza.

Segna il Sangiuliano, ma il gioco era già fermo. Si resta sull’1-1.

Occasione per i locali. Bruzzone di testa sfiora il palo.

Punizione per il Piacenza.

Entra Lamesta al posto di Parisi. Scala in difesa Frosinini.

Calcio d’inizio per la seconda frazione di gara.

Finito il primo tempo a Seregno. 1-1 tra Sangiuliano e Piacenza.

Un minuto di recupero.

Rischia il Piacenza su un’azione del Sangiuliano, allontana Capoferri.

Il Sangiuliano sta giocando meglio del Piacenza.

Punizione per il Piace da buona posizione. Salgono i saltatori.

Tiro di Rossetti deviato, para D’Alterio.

Fallo su Cesarini. Punizione per il Piace, respinta dalla difesa.

Ultimi cinque minuti del primo tempo.

Tanti scontri a centrocampo tra le due formazioni, che sui contrasti non si risparmiano.

Dopo il pareggio il Piacenza ha preso coraggio.

Calcio di punizione per il Sangiuliano. Si incarica della battuta Bruzzone. Nulla di fatto.

Ammonito Pedone (S) per fallo.

GOL – Pareggio del Piace! Tocco in verticale di Palazzolo e Cesarini in spaccata fa 1-1

Palazzolo mette in area il pallone. Sale la difesa del Sangiuliano che però si lascia sfuggire il trequartista che con un colpo al volo supera l’estremo difensore e riporta in parità l’incontro.



Ci prova anche Munari, ma la conclusione termina alta.

È timida la reazione del Piacenza dopo il gol subìto. Mai pericolosi finora i biancorossi.

Cesarini prova il tiro da 30 metri. Palla fuori.

Tiro di Nelli da fuori area, il pallone finisce lontano dallo specchio.

Ammonito Nelli (Piacenza) per fallo.

Ammonito Munari (Piacenza) per fallo.

Calcio di punizione per il Sangiuliano.

Inizio complicato per i biancorossi.

GOL – Sangiuliano in vantaggio con Cogliati.

Sangiuliano in maglia bianca, Piacenza in completo nero con scritte celesti.

Partita iniziata al “Ferruccio”.

Ufficializzate le formazioni della sfida che vedrà coinvolti Sangiuliano City e Piacenza per la sesta giornata di campionato. Rossetti guiderà l’attacco dei biancorossi.

Sangiuliano City (4-3-3): D’Alterio; Zanon, Bruzzone, Serbouti, Zugaro; Fusi, Pedone, Metlika; Qeros, Miracoli, Cogliati. A disposizione: Cervellera, Sposito, Marchi, Alcibiade, Ippolito, Baggi, Guidetti, Fall, Guerrini, De Respinis, Anastasia. All. Ciceri

Piacenza (4-3-2-1): Tintori; Parisi, Masetti, Cosenza, Capoferri; Palazzolo, Munari, Nelli; Cesarini, Frosinini; Rossetti. A disposizione: Rinaldi, Maianti, Nava, Pezzola, Zunno, Giacchino, David, Persia, Onisa, Morra, Lamesta, Conti, Vianni, Bianchieri. All. Scalise

Arbitro: Marco Marchioni di Rieti (Assistenti: Fumarulo di Barletta e Jorgji di Albano Laziale. IV Ufficiale: Costanza di Agrigento)



È ancora a caccia della prima vittoria in campionato il Piacenza, che alle 17.30 affronta la complicata trasferta contro il Sangiuliano allo stadio “Ferruccio” di Seregno. Un inizio di campionato decisamente in salita per la squadra di Scalise, al momento fanalino di coda in classifica con soli due punti conquistati, l’ultimo dei quali domenica scorsa al Garilli contro l’Albinoleffe in una gara ricca di rimpianti per i biancorossi, che si sono fatti recuperare due reti di vantaggio. Tutt’altra situazione per la neopromossa Sangiuliano dei tanti ex biancorossi (Marchi, Bruzzone, Morosini, Pedone, De Respinis) che occupa le zone alte della graduatoria con 9 punti e arriva dal successo esterno contro la Pro Sesto.

Qualche problema di formazione per Scalise, che dovrà rinunciare all’infortunato Suljic e con tutta probabilità anche all’estremo difensore Tintori – al suo posto è pronto il giovane Rinaldi – e fare i conti con le condizioni non ottimali di alcuni giocatori, a partire da Nava. “Incontriamo una squadra in salute, neo promossa e ben allenata che sta vivendo un momento di entusiasmo – le parole del tecnico alla vigilia riportate sulle pagine social del club -. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare un salto di qualità, cambiare mentalità. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro”. Il tecnico può contare anche su un nuovo rinforzo in mediana, Alessandro Persia: “Un ragazzo che ha tanta voglia di lavorare – dice Scalise – un giocatore che ha fatto la categoria e può dare un grande contributo anche in termini di temperamento”.

Queste le probabili formazioni:

Sangiuliano (4-3-3): D’Alterio; Zanon, Bruzzone, Alcibiade, Zugaro; Fusi, Pedone, Metlika; Qeros, Miracoli, Anastasia. A disposizione: Cervellera, Sposito, Marchi, Serbouti, Ippolito, Baggi, Guidetti, Fall, Guerrini, De Respinis, Cogliati. All. Ciceri

Piacenza (4-3-1-2): Rinaldi; Parisi, Masetti, Cosenza, Capoferri; Palazzolo, Munari, Nelli; Cesarini; Zunno, Rossetti. A disposizione: Tintori, Maianti, Nava, Pezzola, Frosinini, Giacchino,, David, Persia, Onisa, Morra, Lamesta, Conti, Vianni, Bianchieri. All. Scalise

Arbitro: Marco Marchioni di Rieti (Fumarolo-Jorgji. IV ufficiale: Costanza)