Il servizio “pre scuola” per 600 alunni garantito dai volontari Auser

Conferenza stampa in municipio a Piacenza sabato mattina dell’assessore alle Attività Educative Mario Dadati insieme ai rappresentanti di Auser: la vice presidente Luciana Zanetti, il coordinatore dei volontari Daniele Spina e Silvia Rabuffi. Da lunedì 3 ottobre, il servizio di pre scuola sarà garantito dai volontari Auser dalle 7 e 30 in tutti i sei Circoli didattici della città, per quasi 600 alunni. Il servizio di post-scuola, operativo per un’ora dopo la fine delle lezioni pomeridiane (il cui orario può variare per ogni istituto), coinvolgerà circa 200 alunni e sarà attivato invece per per i Circoli che ne hanno fatto richiesta.

I volontari Auser coinvolti nel servizio pre scuola sono 40, una decina per il post scuola, non in sostituzione ma sempre in affiancamento al personale scolastico. L’assessore Dadati ha sottolineato il ruolo prezioso svolto dai volontari e la soddisfazione per l’impegno condiviso dall’Amministrazione comunale – che in alcuni casi ha raccolto direttamente le segnalazioni dei genitori – con Auser e con i dirigenti scolastici, nel riattivare un servizio di fondamentale supporto alle famiglie.