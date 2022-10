“Il tumore al seno è la prima causa di morte per le donne dopo i 40 anni” Si apre il mese della prevenzione

Si apre l’Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Quest’anno il progetto verrà sostenuto dalla cioccolateria Bardini con l’iniziativa “Dolce come la prevenzione”. “Abbiamo a disposizione tecniche all’avanguardia per sconfiggere il tumore al seno. L’anno scorso sono state 57mila le diagnosi in Italia, solo noi ne abbiamo contate 300. Ognuna di queste donne porta con sé una storia, una famiglia, i suoi affetti. Le donne hanno diritto ad avere il meglio, i protagonisti di questa iniziativa sono una forza della natura”. L’iniziativa a cui fa riferimento Stefania Calza, responsabile della Radiologia senologica al Centro Salute Donna di Piacenza, è “Dolce come la prevenzione” e ha come simbolo i “cioccolatini solidali” dell’azienda Bardini, in occasione dell'”Ottobre Rosa” dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Ogni domenica, dal 9 ottobre al 6 novembre, a Podenzano, Ponte dell’Olio, Carpaneto, Gossolengo, Castel San Giovanni, Calendasco e San Nicolò le scatole di cioccolatini saranno distribuite ai banchetti aperti dalle 8 alle 12. Il calendario aggiornato sarà pubblicato sulla pagina Facebook Armonia Onlus. Si potranno acquistare anche nei negozi e al Palabanca in occasione della prossima partita della Gas Sales.

A ornare il tavolo dei relatori, nella Sala del Consiglio comunale di Piacenza, la coperta che l’associazione Armonia Onlus – che quest’anno compie trent’anni – ha donato al Comune nel 2016. “Il Comune di Piacenza – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – partecipa con piacere a questa iniziativa, quello della prevenzione è un tema essenziale. Prevenzione vuol dire paura: scoprire una malattia può sembrare un disastro, ma in realtà è il primo passo per arrivare alla guarigione. Per essere una comunità, ognuno deve metterci un pezzetto, e quest’iniziativa, che vede la collaborazione fra diverse realtà, ne è un esempio bellissimo”.

“Con piacere quest’anno portiamo avanti l’iniziativa – afferma Romina Cattivelli, presidente di Armonia Onlus – attraverso la sinergia di tante forze: medici, commercianti come Valter Bulla e Morena Cassinelli dell’azienda “Bardini”, donne. Ogni anno sono sempre più fiera di ciò che le donne fanno per la nostra città”. “Uniti si vince – ribadisce il senologo Dante Palli – È fondamentale che ci sia questo senso di unità fra i professionisti dedicati alla lotta al tumore mammella e in generale a tutte le patologie femminili. La guarigione parte dalla diagnosi precoce, che si ha facendo la mammografia. Invito tutte le donne a rispondere allo screening e a recarsi al Centro Salute Donna. Quello al seno è il tumore più frequente per le donne ed è la prima causa di morte dopo i 40 anni. Il lavoro della Breast Unit di Piacenza – di cui il dottor Palli è direttore – garantisce un 20 per cento di possibilità in più di guarigione”.

La confezione solidale di cioccolatini prodotti dall’Azienda Bardini, a fronte di un’offerta di 10 euro, contribuirà a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e l’impegno per la prevenzione dell’associazione Armonia, che nei suoi trent’anni di attività ha sempre operato in sinergia con le strutture sanitarie del territorio, per favorire la consapevolezza sull’importanza dell’adesione regolare agli screening mammografici e la tempestività dei controlli in caso di dubbio, data l’importanza della diagnosi precoce.