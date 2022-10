Il vescovo di Lodi apre l’Autunno culturale della Banca di Piacenza

Lunedì 3 ottobre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini, Sala Panini, si terrà la conferenza di apertura dell’Autunno culturale della Banca di Piacenza. Come da tradizione sarà un vescovo ad inaugurare la stagione di appuntamenti con conferenze e presentazione di libri ogni anno proposta dalla Banca nell’ex Palazzo Galli. Monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo della diocesi di Lodi, inviterà alla riflessione su un tema di drammatica attualità: “Parole di pace per Ucraina e Russia: ortodossia e modernità”.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tel. 0523 542357).