Its Logistica, all’ex Chiesa del Carmine la presentazione dei nuovi corsi

Open Day per l’Its Logistica Sostenibile di Piacenza, l’istituto tecnico superiore presenta i nuovi corsi per il 2022-2024 nell’ex Chiesa del Carmine domani, 5 ottobre, dalle 16 in poi. Saranno presenti Cristina Dodici in rappresentanza della Fondazione ITS, Giuliano Baldassarri, Fleet manager di LC3, Emanuele Ferretti, amministratore delegato Fertrans, Dorotea Trovato, Hr Manager Fiege Logistics, Nicoletta Basile, Amministratore delegato IKEA Italia Distribution, Daniel Grimaldi, Responsabile marketing Torello Trasporti, oltre ad ex allievi neodiplomati che parleranno della loro esperienza.