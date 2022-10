La Pallavolo San Giorgio chiude il precampionato con un successo contro l’Arbor

L’ultimo test non ufficiale in vista del prossimo campionato di B2 sorride alle ragazze di coach Matteo Capra: la Pallavolo San Giorgio termina il lungo cammino che la porterà al debutto in campionato, sabato 8 ottobre, a Bigarello, frazione di Castelforte (Mantova) sul campo del Davis 2000m con un successo a Reggio Emilia contro le pari categoria e future avversarie in campionato dell’Arbor Reggio Emilia. Nell’occasione lo staff tecnico piacentino, ha fatto ruotare tutto il roster, traendo spunti importanti in vista degli impegni di campionato.

Arbor Reggio Emilia-Pallavolo San Giorgio 0-4 (17-25, 17-25, 11-25, 20-25)