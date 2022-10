L’enogastronomia emiliana in onda dal 18 ottobre su Food Network

I sapori più autentici dell’Emilia, tra prodotti tipici, prelibatezze preparate dalle rezdore e da trattorie della tradizione, ma anche da Chef stellati di fama internazionale e giornalisti specializzati in food, saranno protagonisti da martedì 18 ottobre 2022, alle 22, su Food Network (canale 33 del gruppo Warner Bros. Discovery) per Emilia Food Experience, la serie in tre puntate che esplora il meglio dell’enogastronomia di Visit Emilia.

Un progetto appetitoso presentato ufficialmente il 1° ottobre 2022 a Piacenza Expo da Andrea Petrini, eletto Good of Food dal New York Times, Victoria Blamey, Chef newyorkese di fama internazionale, il presidente di Visit Emilia Cristiano Casa e il direttore Pierangelo Romersi, Andrea Corsini, assessore regionale al turismo dell’Emilia Romagna, alla presenza di diversi produttori e operatori turistici della Rete Food & Wine di Visit Emilia, che mostreranno durante le puntate le eccellenze enogastronomiche della Food Valley.

La presentazione si è svolta nell’ambito del primo Workshop degli operatori turistici della Rete Food & Wine di Visit Emilia, con esposizioni e gustosi assaggi delle bontà emiliane. Dopo il taglio del nastro, affidato all’assessore regionale Andrea Corsini, alla presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, e a Cristiano Casa, i partecipanti hanno visitato gli stand allestiti da 40 espositori, 6 Consorzi DOP, e dalle Strade dei sapori di Emilia.

Ad incontrare gli espositori anche altri 50 operatori, 50 amministratori e 16 tour operator provenienti da vari Paesi del mondo. Un’occasione importante per gli operatori turistici di Visit Emilia per conoscersi meglio, in modo da mettere in campo nuovi progetti e proposte condivise, rinforzando la rete. E saranno proprio loro al centro del viaggio che andrà in onda su Food Network, un’escursione nel gusto con tappe a Parma, Piacenza e Reggio Emilia che farà immergere gli spettatori tra caseifici, cantine vinicole, acetaie, prosciuttifici e salumifici, dal Culatello di Zibello all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma e ai Salumi Piacentini, passando per Malvasia, Gutturnio e le altre gemme enologiche emiliane. “La gastronomia emiliana – ha detto il presidente di Visit Emilia Cristiano Casa – è un patrimonio straordinario da far conoscere a livello internazionale. I nostri prodotti rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti food DOP/IGP, frutto del lavoro di persone che ogni giorno portano avanti con passione una tradizione unica, dal valore storico, enogastronomico e umano, inestimabile. Attraverso questa nuova serie Tv, voluta insieme alla Regione Emilia-Romagna, abbiamo voluto raccontare tutto questo attraverso le sensibilità di alcuni dei più grandi professionisti del mondo dell’enogastronomia”.

Nella prima “puntata” di Emilia Food Experience, dedicata al territorio reggiano, Andrea Petrini in compagnia dello Chef argentino Mauro Colagreco (Ristorante Mirazur di Mentone, 3 stelle Michelin) e della giornalista francese Deborah Pham (fondatrice e direttrice della rivista online Mint Magazine), visiterà il Caseificio Scalabrini di Bibbiano e la Tenuta Venturini Baldini a Roncolo, per poi sedersi alla tavola dell’Osteria del Viandante di Rubiera. Episodio parmense tra Culatelli e Prosciutto di Parma: Petrini farà visita, assieme allo Chef scozzese Isaac McHale (The Clove Club di Londra, 2 stelle Michelin) e della giornalista irlandese Anna Hart (Gourmet Traveller Australia) all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense e al Prosciuttificio Casa Graziano di Tizzano Val Parma, per concludere l’esperienza alla Trattoria Ai Due Platani di Coloreto. Saranno invece la Chef cilena americana Victoria Blamey (rinomata Chef newyorkese) e il giornalista statunitense Nicholas Gill (New Worlder) gli ospiti della puntata dedicata a Piacenza, con tappe alla Tenuta Vinicola Borri di Travo e al Salumificio Giordano di Carpaneto Piacentino. A rappresentare la tipica cucina del territorio, ecco i piatti del Ristorante La Palta di Borgonovo Val Tidone.

Emilia Food Experience è prodotto dalla concessionaria del gruppo Warner Bros. Discovery, da Addictive Ideas ed è realizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Visit Emilia.