Medico di Bobbio in pensione, Ausl potenzia lo sportello per cambiare dottore

Pensionamento del medico di famiglia di Bobbio, il dottor Giuseppe Labati, l’azienda sanitaria comunica che già nella giornata di venerdì è stato potenziato lo sportello Cup per accogliere il notevole afflusso di cittadini che si sono presentati direttamente per scegliere un nuovo medico. Anche lunedì e nei primi giorni della prossima settimana l’apertura dello sportello è ampliata fino alle ore 16 e potenziata con la presenza di un ulteriore operatore per supportare le esigenze dei cittadini di Bobbio e degli altri Comuni della Montagna. Si ricorda anche, come indicato nella lettera inviata a tutti gli assistiti del dottor Labati, che è possibile richiedere il cambio medico anche scrivendo una mail a cambiomedico@ausl.pc.it.

Gli operatori Ausl risponderanno direttamente ai richiedenti completando la pratica senza richiedere alcun accesso diretto ai cittadini. Ausl ricorda che l’indirizzo del servizio è multiplo, quindi vari operatori ricevono le istanze inviate. Anche se un professionista di questo gruppo ha la posta piena, gli altri ricevono regolarmente quanto inviato. Per quanto riguarda invece i problemi riscontrati per utilizzare la modalità di scelta medico sul Fascicolo sanitario elettronico, l’Azienda ha aperto una segnalazione a Lepida perché possa essere ripristinata anche questa importante opportunità per gli assistiti della Montagna.